"Na colonización había quen se perdía na noite por volver á casa"

Brais Lamela (Vilalba, 1994) presentou en Lugo a súa novela Ninguén queda (Euseino). Está protagonizada por un mozo que vive en Nova York, onde reside o propio escritor chairego, e fai unha viaxe de punta a punta do planeta, que o leva a Negueira de Muñiz. O motivo de voar dende a cidade máis densa e vigorosa dos Estados Unidos ata un lugar que se sostén demograficamente con dificultades, é ir na busca dunha muller que foi expulsada dos asentamentos colonos da Terra Chá.

"A personaxe está baseada no caso real dunha muller que cumpría co modelo de familia que se esixía, pero tivo unha desgraza e deixou de cumprilo", polo que os xestores da colonización mandáronlle marchar da súa casa.

O novelista reside desde hai tres anos no Upper West, en Nova York, onde é profesor e investigador na Universidade de Brown. "Quería escribir sobre a cidade na que vivo porque está moi presente na literatura e nas imaxes populares. A cidade na que vives acaba sendo o teu barrio e o café ao que vas todos os días". Ninguén queda ten a súa orixe no texto A cidade adurmiñada, unha crónica na que falara sobre "o cansanzo, sobre a xente que se durme no metro, xogando co lema de a cidade que nunca durme".

O libro arranca "amosando unha cidade de emigrantes, de pisos de estudantes, de parques que non son Central Park; quería escribir sobre cómo se sente unha cidade no día a día".

No outro extremo do texto está Negueira de Muñiz. "Negueira é radicalmente distinto, son dous polos da emigración". A corda que o conduce aos Ancares é a súa infancia na Terra Chá, onde viviu ata os 17 anos. "A palabra colono chamábame a atención, que mefacía pensar en América, non na Terra Chá".

Brais Lamela carece de relación cos inmigrantes na Chaira, aínda que se interesou polo seu xeito de vida. "Hai xente que me contou historias de persoas que se erguían no medio da noite, sen saber onde estaban, e saían ao exterior para volver á casa en Negueira". Levaban anos establecidos na colonización, pero a súa conciencia "seguía nas montañas, estaban en casas que lles eran estranas. Camiñaban na noite desorientadas".

En xaneiro, Brais Lamela volverá a Nova York, atendendo á obriga de todo nómade.