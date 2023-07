O dúo Galician Army volveu ao Son do Camiño por segundo ano consecutivo. Consolídanse nos escenarios, notoriamente nos máis grandes, que son os dos festivais. O dúo formado polo lugués Sergio Vallejo e o coruñés Alberto Praaa acaba de lanzar o disco Nós cun remix de Tanxugueiras e despois viñeron Fillas de Cassandra ou Grande Amore. Nós é dun álbum conceptual, esencialmente no ámbito musical: fusionan a identidade coa que se definiron dende un principio, unha mestura de referencias que remiten a música máis innovadora dos anos 80 —procedente de synthwave, tecno y bandas sonoras de películas fundamentalmente—, coa súa orixe, remezclando e dándolle unha nova cara a temas de artistas galegos.

A idea aí era facer unha chiscadela á Xeración Nós, un colectivo de escritores galegos do século XX que se interesou en achegar á cultura galega un prestixio intelectual e conectado coas correntes europeas que estaban innovando hai cen anos impulsado por persoeiros como Alfonso Castelao, Ramón Otero Pedrayo ou Ramón Cabanillas.

Considera que a súa participación nun certame da proxección e participación de O Son do Camiño lanzou a súa carreira?

O ano pasado foi un punto de inflexión. Viñamos de lanzar o remix de Terra das Tanxugueiras. Saíra de xeito informal. Gustoulles e chamáronos para relanzalo. Iso permitiunos pasar de ser un proxecto con ambición a algo real. Este ano volvemos ao Son. Convidamos a Fillas de Cassandra, como xa dixen, e The Rapants.

Son dous músicos sobre a escena. Os convidados que levaron axudaron a encher o escenario ou buscaron enriquecer o seu son?

A colaboración dá un dinamismo interesante na música electrónica.

Veñen de publicar Nós, un disco no que fan versións de temas alleos. Todos son de artistas galegos. Fáleme da escolla de cancións e da resposta dos seus autores.

Xurdiu a partir do remix das Tanxugueiras. Escoitamos moita música galega. Quixemos facer un disco con artistas cos que temos afinidade, como The Rapants, Berto ou Grande Amore. Elaboramos unha lista de cancións. Falamos cos artistas e todos se implicaron. Foron as primeiras opcións. Nunca saíra un remix de Xoel López, nin de Luar na Lubre, nin de Iván Ferreiro. Gustoulles a idea. Flipamos con Xoel López. Convidounos a facer o noso remix de La flor de la espina en tu costado no Son do Camiño, ante 20.000 persoas. En canto a Luar na Lubre, Tu gitana é un tema icónico. Mike Oldfield é un dos nosos referentes máis claros. Rosa Cedrón estivo en Luar na Lubre e gravou con Oldfield. Actuamos detrás dela no San Froilán de Lugo. Había esa conexión e apeteceunos. Turneo, de Iván Ferreiro, é moi importante para Alberto, o meu compañeiro.

A selección que fixeron de pezas tan variadas marca a variedade no disco?

O noso son é ecléctico. A base son as bandas sonoras de películas que se gravaron nos anos 70 e 80. Trátase dun xénero que permite unha interesante variedade. Facemos house e mesmo postpunk ou acid techno.

"O noso son é ecléctico. A base son as bandas sonoras de películas dos anos 70 e 80"

O ano pasado estiveran preparando o seu primeiro álbum de temas orixinais, pero aínda non o publicaron. Quedou postergado por Nós.

Eran varias cancións compostas coa idea de facer un álbum conceptual nas que traballamos na pandemia. Non era o momento de lanzalo porque sería precipitado facelo cun disco só de música instrumental. Primeiro tiñamos que darnos a coñecer con colaboracións. Imos retomalo. Deixaremos de facer remixes un tempo para non encasillarnos. O seguinte álbum será de temas nosos, varios instrumentais. Tamén colaboraremos con outros artistas.

Actuar o mes pasado na festa lucense de recreación romana do Arde Lucus, xunto a Fillas de Cassandra, foi a súa primera actuación nunha festa de carácter temático?

Foi unha boa experiencia. Era a primeira que actuabamos con Fillas en directo. Elas estiveron con nós no Son do Camiño, onde meteron as voces. En Lugo tocaron instrumentos.

"Deixaremos de facer remixes por un tempo para non 'encasillarnos'. O seguinte álbum será de temas nosos, varios instrumentais"

Volverán a Lugo no mes de setembro, cando se celebre o Caudal Fest.

Temos moitas ganas. Actuamos hai catro anos e quedounos bo recordo. Foi o primeiro gran bolo.

A familia foi ao Arde Lucus.

Eles apoiáronme nestes sete anos que levamos en Galician Army.

Herdou do seu pai e do seu tío vinilos de Alan Parson Project e dos Pet Shop Boys. O seu tío regaloulle a primeira mesa de mesturas. Non todo era automobilismo na casa.

Eu daquela tamén debuxaba, pero supoño que lles chamou máis a atención o da música porque non había antecedentes na familia. Eles nunca pensaran que o tomaría tan en serio.