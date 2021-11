Os Coira con 'Hierro' e Luis Tosar con 'Maixabel' seguen en racha de nominacións

Os lucenses Luis Tosar por Maixabel e os irmáns Coira con Hierro seguen sumando éxito coas nominacións aos premios Feroz tras estar entre os finalistas dos premios Forqué.

Na lista de candidatos aos Feroz tamén figuran Javier Gutiérrez, Chechu Salgado, María Pujalte, Rodrigo Cortés e Celso Bugallo representando ao audiovisual galego.

As películas El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, e Maixabel, de Icíar Bollaín parten como as grandes favoritas aos IX Premios Feroz, a primeira con nove nomeamentos, as outras dúas con oito.

Libertad ten catro nominacións: mellor película dramática, mellor dirección e mellor guión, con Clara Roquet, e mellor cartel.

No capítulo de series, Reyes de la noche acumula o maior número de nominacións, a mellor serie de comedia. Compite con Maricón perdido, de Bob Pop; Venga Juan, de Diego San José, e Vida perfecta, de Leticia Dolera.

A mellor serie dramática compiten: La fortuna, de Alejandro Amenábar; Hierro, de Pepe Coira; Historias para no dormir, creada por Alejandro Ibáñez e Víctor García, Cardo, de Claudia Costafreda e Ana Rujas e El tiempo que te doy, de Nadia de Santiago, Pablo Santidrián e Inés Pintor.

Candela Peña, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago e Maribel Verdú compiten a mellor actriz protagonista de serie. En actores, nesta categoría están Javier Cámara; Álvaro Cervantes, Darío Grandinetti e Daniel Grao.