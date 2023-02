Los Coira aspiran a 35 premios Mestre Mateo por 'Rapa' y 'O corpo aberto'

La serie Rapa, con 19 candidaturas, y la película O corpo aberto, con 16, son las obras que suman más opciones en los XXI Premios Mestre Mateo, que otorga la Academia Galega do Audiovisual. Los hermanos Jorge y Pepe Coira están detrás de ambos proyectos. Además, el primero es director del filme Código Emperador, que suma ocho.

Tras el anuncio de las nominaciones, se abre un segundo plazo de votación para elegir a las ganadoras que se conocerán en la gala de entrega de premios, que se celebrará el 11 de marzo en Ourense.

La primera ronda de votaciones sitúa a Rapa como la producción más votada entre las 194 que se presentaron a los XXI Premios Mestre Mateo. Pepe Coira se refirió a Rapa, en la que participa como creador, productor y guionista, con su hermano en la dirección, y a la colaboración entre los dos en la productora Ollo Vivo para que se hiciese O corpo aberto. "En ambos os proxectos houbo equipos que se deixaron a pel para dar corpo ás historias". Explicó que "os premios non distinguen se un traballo é o mellor, porque iso non se pode dicir; pero si é unha mostra do aprecio que teñen os compañeiros".

De Rapa agradece que se ratifique "o traballo que fixemos" y en el caso de O corpo aberto recibe como "a máis grande das apertas" las nominaciones a la película de Ángeles Huerta por la que apostaron por el atractivo que le encontraron.

'Rapa' y 'O corpo aberto' también acaparan muchas de las candidaturas de las categorías de interpretación

Entre los finalistas hay dos con tres candidaturas: Jorge Coira, por la dirección de Código Emperador y Rapa, y el montaje de la segunda, y Alberto Vázquez, por dirección, guión y dirección de arte de Unicorn Wars.

Rapa, dirigida por Jorge Coira y Elena Trapé, y el largometraje de Ángeles Huerta O corpo aberto acaparan las candidaturas de las categorías de interpretación y competirán por alzarse con el trofeo a mejor dirección, dirección de arte, dirección de fotografía, dirección de producción, guion, maquillaje y peluquería, montaje, sonido y vestuario.

En Rapa, Berta Ojea, Iria Sobrado y Paula Morado son finalistas en interpretación femenina de reparto, y Lucía Veiga y Mónica López en interpretación femenina protagonista. Ricardo de Barreiro y Adrián Ríos son finalistas como intérpretes de reparto y Javier Cámara como protagonista.

La gala de entrega de premios se celebrará el 11 de marzo en Ourense

En el caso de O corpo aberto, Elena Seijo y Federico Pérez Rey competirán en las categorías de reparto, y María Vázquez, Victoria Guerra y Tamar Novas, como intérpretes protagonistas. Completan las candidaturas de interpretación los trabajos de Denís Gómez (reparto) y Luis Tosar (protagonista) en Código Emperador y Manuel Manquiña (protagonista) en O home e o can.

O corpo aberto es finalista a mejor largometraje junto con Código Emperador, Live is Life y O home e o can.

Después de ocho ediciones sin largometrajes de animación, este año hay dos que competirán por el premio en esta categoría: Valentina y Unicorn Wars.

Las finalistas a documental son A foreign song, María Casares. A muller que viviu mil vidas, No somos nada y Onde máis doe.

Las candidatas a ser reconocidas en serie de TV son A lei de Santos, Saudade de ti, Operación Marea negra y Rapa.