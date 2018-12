El Clavi de Lugo, escenario del show salvaje de The Woolly Bushmen

El Club Clavicémbalo de Lugo recibe este miércoles por la noche, a las 23.00 horas, al grupo procedente de Orlando (EE.UU.) The Woolly Bushmen, gracias a la iniciativa del nuevo colectivo lucense Rebel Flamingos, interesados "en traer a Lugo propuestas un poco diferentes de grupos que creemos son muy buenos pero no demasiado conocidos", afirman en la red social Facebook.

The Woolly Bushmen son tres jóvenes de Florida que están dando mucho que hablar en el circuito rockero norteamericano y razones tienen de sobra. Imagine unos Lyres mezclados con Jerry Lee Lewis, algo de Night Beats, una pizca de soul y un rollito 50's.

Formados a comienzos de 2011 en Winter Park (Florida), por Simon Palombi (guitarra, órgano y voces), Julian Palombi (batería y coros) y Jacob Miller (guitarra, bajo y coros), las canciones de The Woolly Bushmen se basan en el sonido del órgano acompañado de los riffs de guitarra, combinando rock and roll 50's con el sentimiento del soul de los 60. En los últimos cinco años han tocado con gran cantidad de nombres célebres de la escena, entre los que se encuentran Southern Culture on the Skids, The Coathangers, The Black Lips, King Khan, Ty Segall, The Beat, The Fleshtones o Gringo Star.

Su última referencia Arduino fue producida por Rick Miller (Southern Culture On The Skids) y sirve de perfecta introducción al sonido del grupo. De hecho estamos hablando de una banda que gira incesantemente por los Estados Unidos y que desde que se dieron a conocer no han necesitado pelear por conseguir conciertos ya que reciben más ofertas que las que pueden atender.

Desde sus inicios han sido recibidos con los brazos abiertos también por la prensa, primero la local, y luego han conquistado diversas radios especializadas de su país.

En 2015 llegaría su primer LP en formato vinilo, Sky Bosses, disco que precede al mencionado Arduino, aunque el grupo está ya trabajando en una continuación que debería ver la luz en breve.

Sus shows son muy sonados por el cambio de instrumentos en sus miembros y la facilidad de hacer que el respetable pierda la vergüenza y se entregue a los ritmos salvajes de la banda, tanto es así que los Schizophonics se los han llevado por la Costa Oeste.