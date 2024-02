Claudio Rodríguez Fer: "Falei de Cunqueiro en Nova York, Bretaña e París e espertaba admiración"

Claudio Rodríguez Fer recoñécese cunqueiriano dende novo, en que empezou a ler ao autor de Mondoñedo, e durante toda a súa traxectoria, pois ao longo de corenta anos estudou a súa figura, escribiu sobre el e divulgouno nas clases da universidade de Santiago e nas estranxeiras onde exerceu.

Como recibe esta distin​ción?

A verdade, moi gratamente porque desde hai moitos anos eu escribín sobre Cunqueiro, é un autor que me interesou xa na miña adolescencia cando comecei a lelo e xa desde a mocidade me dediquei a estudalo e escribín deceas de artigos sobre a súa obra, tamén algún libro e algunha compilación de artigos. O último que fixen foi Borges e Cunqueiro, creadores de labirintos. É un autor que me acompañou sempre, na lectura e como obxecto de estudo.

Que é o que máis lle interesou ou lle chamou a atención del?

Cando comecei a lelo interesoume moito a súa imaxinación prodixiosa, a súa fantasía, que realmente me parecían moi interesantes, moi orixinais. Comecei lendo a fauna máxica galega que ten Escola de Menciñeiros e todos eses seres imaxinarios que el inventa e sitúa na tradición oral da cultura galega. Parecíame algo moi fermoso e moi novidoso no contexto literario galego de cando o fixo. Outro aspecto que o caracteriza e que me interesou particularmente é a conexión poética coa vangarda. Eu dediqueime sempre á poesía desde novo e coincidíamos en moitos referentes galegos como Manuel Antonio ou universais das vangardas europeas dos anos 20. Por esa razón sempre o valorei como un dos poetas galegos máis interesantes, máis suxestivos.

Influíu dalgunha maneira na súa obra?

Todo estudoso dun autor debe ser respectouso con el e debe ter unha obra creativa diferenciada do que estuda. Cando un estuda moi a fondo a un autor coñéceo moi ben e se consciente ou inconscientemente puidese aparecer algo na súa obra que recordase a ese autor decataríase de inmediato para que non aparecese. Inflúen máis autores que un non ten tan asimilados pero no meu caso os que máis estudei, como Borges, Valente, Fole ou Cunqueiro son os que menos me inflúen desde ese mesmo punto de vista, pero ao mesmo tempo téñoos asimilados e seguramente de maneira profunda me resultaron estimulantes para crear a miña obra completamente diferenciada.

Que ten pensado expresar na súa intervención o mércores?

Normalmente non preparo estas cousas, segundo o contexto falarei do que me pareza máis oportuno en conexión con Cunqueiro, e agradecerei a distinción de ser neste caso Cunqueiriano de Honra por ter sido durante máis de corenta anos Cunqueirano Laboral, non honorífico, senón de estudo e de traballo, por ter escrito sobre el, dar clase sobre el ou falar del non só na universidade galega onde exerzo, senón nas outras do mundo onde din clase, en Nova York, Bretaña e París, porque en todos estes sitios tamén falei de Cunqueiro e tamén vin que había admiradores de Cunqueiro e xente que se interesaba por el.

Gustaba neses lugares?

É un dos autores galegos que máis axiña resulta atractivo para os estranxeiros, ben é certo que á parte das súas cualidades evidentes e da súa fantasía e brillantez tamén está que trata moitos mitos, moitas lendas, moitos referentes culturais que pertencen ás tradicións anglosaxoas, célticas ou francófonas, e polo tanto se el estivo aberto ao mundo celta, ao anglosaxón ou ao francófono agora é normal que eses mundos estean abertos tamén á súa obra.

Faille especial ilusión este recoñecemento despois de tanto tempo adicado a Cunqueiro?

Eu sempre me interesei moito polo labor xuvenil que desenvolveu Cunqueiro en Mondoñedo, sobre a Oficina Lírica do Leste Galego que el creou alí e que era un foco de vangarda moi importante. Xa que eu me interesei tanto polo Cunqueiro mindoniense tamén me gusta que o Mondoñedo cunqueirián se acorde de min. Ademais cadra que participa das actividades cunqueirianas un exalumno meu, Armando Requeixo [coordinador da Casa Museo Álvaro Cunqueiro e xurado do Cunqueiriano de Honra] que foi un alumno que tiven nos primeiros cursos da universidade e ao que lle pedín precisamente que fixera o primeiro traballo de investigación sobre Cunqueiro; polo tanto gústame que agora un alumno meu formado inicialmente en Mondoñedo e que eu iniciei no estudo cunqueirano sexa hoxe un dos grandes cunqueirólogos que existen en Galicia e no mundo.

O primeiro artigo que escribín sobre Cunqueiro foi o día que faleceu. Eu estaba xunto a Francisco Fernández del Riego e quedou petrificado pola noticia"

A Mondoñedo viría varias veces.

Sempre me interesou por razóns obvias, pero tamén literarias, específicamente por vinculalo a Cunqueiro e a outra personalidade moi querida para min de Mondoñedo como o poeta moi anterior Manuel Leiras Pulpeiro, polo que teño unha gran simpatía humana e ideolóxica.

A Cunqueiro puido coñecelo en persoa?

Vino pola rúa en Lugo cando era un neno pero non falei daquela con el. Xa sabía que era un escritor, periodista, víao no periódico pero aínda non me atrevía eu a falar con ningún escritor, simplemente o vin de pasada, creo que pola rúa da Raíña baixando cara á Praza Maior, era un rostro recoñecible. Despois cando xa fun maior el vivía en Vigo e eu estudei en Santiago e non coincidín. En cambio o día que faleceu eu estaba nunha reunión de escritores en Barcelona acompañado de Francisco Fernández del Riego e Carlos Casares e xustamente alí chamaron a Carlos Casares e dixéronlle que falecera Cunqueiro, e cando nolo comunicou a todos vin que Francisco Fernández del Riego quedou petrificado pola noticia, era un gran amigo desde a mocidade de Cunqueiro e o seu gran valedor; a persoa máis importante na carreira literaria de Cunqueiro foi Del Riego. Pasamos o resto da xornada falando de Cunqueiro e pedíronme dun xornal e da revista Grial que dirixía Paco del Riego unha colaboración sobre Cunqueiro. Isto foi no 1981 cando eu era moi novo, tiña vinte e poucos anos, xa estaba estudando a Cunqueiro e o primeiro artigo que publiquei sobre el foi ese día en que faleceu, fíxeno alí mesmo, en Barcelona.

En que proxectos traballa agora?

Sempre estou traballando en creación literaria e artigos literarios, de forma que os dous próximos libros son un sobre Dostoyevski e Tolstói que se vai publicar en Chile e outro que se vai publicar en Madrid sobre catro poetas que me interesan moito, que son Cavafis, Cernuda, Valente e Gamoneda, dos cales só está vivo Gamoneda, que é un gran amigo meu que vive en León e que por certo coñeceu a Cunqueiro porque organizou unha conferencia sobre el en León e tívoo alí como convidado.