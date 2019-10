Cineuropa programa 200 películas, 19 de ellas de estreno, en su edición número 33

La edición número 33 de Cineuropa, la primera bajo la dirección de Laura Seoane, programará entre los días 7 y 28 de noviembre en Santiago de Compostela casi 200 títulos, de los que 19 serán estrenos en España, y premiará las trayectorias de las actrices Emma Suárez y María Vázquez, así como de la directora Rita Azevedo.

Así lo recoge la programación completa de Cineuropa 2019, que se ha presentado este jueves en Santiago, en un acto en el que se ha reiterado la vocación de la cita de explorar la mirada femenina y el papel de la mujer en el cine, así como la diversidad de perspectivas.

La sección oficial estará compuesta por 103 películas, divididas en cinco categorías –Europea, Panorama Internacional, Docs Cineuropa, Latidoamericano y Animaeuropa, que se estrena este año–, mientras que las restantes, hasta rozar las 200, se dividirán en secciones paralelas, que recordarán trayectorias como las de Agnès Varda, Chantal Akerman o Jonas Mekas y analizarán cuestiones de actualidad como el cambio climático o el feminismo. Un total de 17 títulos serán gallegos, entre los que se sitúan los estrenos de cintas como Arima, Longa Noite o Eroski Paraíso.

Como es tradición, este año volverá a celebrarse el clásico maratón de cine, que será el 22 de noviembre bajo el título O mundo contra min, centrándose en la figura del antihéroe, con cintas como El crack y El crack dos, de José Luis Garci, Jesus Shows you the way to the highway, de Miguel Llansó, Tank girl, de Rachel Talalay o The man who killed Hitler and the bigfoot, de Krzykowski.

El festival se abrirá el 7 de noviembre en el Teatro Principal con una gala de inauguración en la que se entregará el premio Cineuropa a la actriz gallega María Vázquez, tras lo que se proyectará la película Ema, de Pablo Larraín, integrante de la categoría Latidoamericano.

El día 16, en el mismo emplazamiento, tendrá lugar la entrega del premio a Rita Azevedo, tras lo que se estrenará su último título, Danses macabres, squelettes et autres fantaisies, un documental en el que trabaja junto a Pierre Léon y Jean-Louis Schefer.

La última jornada del festival será el momento para entregar su galardón a Emma Suárez, una actriz de la que, durante el festival, podrán verse las cintas El perro del hortelano, La propoera pell y Vacas, que será la película escogida para cerrar esta edición. Además, como novedad, el festival dedicará dos jornadas finales a reponer las películas premiadas.

ESTRENOS Y PRESENTACIONES. Cineuropa acogerá este año un total de 19 estrenos de películas a nivel estatal, así como nueve preestrenos de cintas que ya han tenido recorrido en festivales internacionales, pero que aún no han llegado a las salas.

Entre las novedades, el público podrá ver Kuessipan, de Myriam Verrealut; L'adieu á la nuit, de André Techiné; o Canción sin nombre, de Melina León. Del mismo modo, habrá espacio para la exhibición de trabajos como La hija de un ladrón, ópera prima de Belén Fumes, La ola verde (que sea ley), de Juan Diego Solanas; o Si me borrara el viento lo que yo canto, de David Trueba, que presentará en Compostela este trabajo.

Además de Trueba, Cineuropa contará con la presencia de nueve directores de la sección oficial: Iratxe Fresneda, Eloy Enciso, Jaione Camborda, Emmanuelle Bonmariage, Sharipa Urazbayeva, Théo Court, Andrés Duque, Jorge Coira y Jesús Ron.

La sección de competición está marcada por películas caracterizadas por directores jóvenes y noveles, la visión femenina y combativa y una gran variedad formal y temática. En ella, habrá películas que no han sido estrenadas en Galicia o en el resto del estado, como es el caso de Dragged across concrete, de S. Craig Zahler; o Mektoub, my love: Canto I, de Abdellatif Kechiche.

En la sección oficial europea entrarán 35 títulos a competición, destacando nombres como el de Rodrigo Sorogoyen y su film Madre; Vitalina Varela, de Pedro Costa; los hermanos Dardenne, con Le jeune Ahmed, o Sharipa Urazvayeva, con Mariam; además de la última película de Jessica Hausner, Little Joe, una autora a la que el festival dedica una sección especial en la programación paralela.

El área internacional suma otros nombres como Fourteen, de Dan Sallitt; Top End Wedding, de Wayne Blair; o A girl missing, de Kodi Fukada; mientras que los documentales proponen 20 títulos, entre los que se encuentran Selfie, de Agostino Ferrente, Jawline, de Liza Mandelup, o Delphine et Carole, insoumuses, de Callisto McNulty.

La sección Latidoamericano, por su parte, incluye títulos como Monos, de Alejandro Landes, Familia sumergida, de María Alché, Blanco en blanco, de Theo Court, o Ceniza negra, de Sofía Quirós. Finalmente, Cineuropa contará este año con una sección oficial exclusiva para cine de animación, con cintas como Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó.

MIRADA FEMENINA Y ECOLOGÍA. Los ciclos que componen la sección paralela del festival entran en conexión con temáticas específicas y de actualidad como el feminismo, las alertas sobre la situación climática o las formas poco habituales de mirar a la realidad.

El análisis de la presencia femenina en el cine norteamericano realizará en el ciclo Cinema e Feminismo: Bechdel en Hollywood, que reflexiona sobre los criterios para medir la presencia femenina en grandes producciones Alien, el octavo pasajero, Carrie, Lady Bird, The ghost and mrs. Muir o Riddles of the Sphinx.

Del mismo modo, Cineuropa homenajea este año a dos directoras ya fallecidas, Angès Varda y Chantal Akerman, con la proyección de sus últimas dos películas, precedidas de una charla sobre sus figuras. También habrá un espacio en esta programación paralela para la crítica Pauline Kael a través de una selección de sus cintas favoritas.

Una mesa redonda y la proyección de In between y Walden: diaries, notes and sketches en proyector, en versión original y sin subtítulos, servirán para homenajear al director de cine lituano Jonas Mekas, fallecido este año.

A mayores, Cineuropa contará también con un ciclo sobre Cine y Cambio Climático Os últimos días no edén, en el que se enmarcan títulos como Voyage of time: life's journey, de Malick, Planeta Azul, de Franco Piavoli, o La princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki.

Finalmente, el ciclo Paisaxes Urbanas do Cinema Galego se centrará en las películas participadas por Galicia, incluyendo títulos como 18 comidas, A estación violenta, Adolescentes. Las altas presiones o Estrella errante.

Las entradas y abonos para poder asistir a esta nueva edición de Cineuropa podrán adquirirse desde el próximo lunes, 4 de noviembre, a través del portal compostelacultura.gal o en la taquilla del Teatro Principal.