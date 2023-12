Cine para gozar del frío: treinta películas para abrigar el invierno

Sin el brilllo y colorido de otras estaciones pero con la riqueza que ofrecen los cielos grises, los paisajes nevados o las calles húmedas, el invierno dibuja también grandes escenarios cinematográficos, además de generar, de la mano de la Navidad, un género propio. Con la estación más fría del año a la vuelta de la esquina, cuatro pontevedreses vinculados al mundo del cine recopilan algunos de los títulos invernales para disfrutar en cualquier estación del año.

La selección de Suso Novás

Con el invierno —"estación, metáfora y tema"— como "nexo de unión", Suso Novás, director del festival Novos Cinemas de Pontevedra, escoge cuatro películas que "reflexionan sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre nuestras fortalezas, flaquezas, debilidades, secretos, mezquindades y bondades". Comienza con "dos obras que conciben el seno familiar como un territorio de lucha con escaso cuartel": El rastro de la pantera (Track of the Cat), "un western de cámara con amenaza felina al fondo" rodado por el "gran William A. Wellman" en 1954, y Un cuento de Navidad (Un conte de Nöel, 2008), "un retrato cáustico de un atinado Arnaud Desplechin, que despierta asombro, sonrojo y ternura a la par que revela a un grupo de actores en singular estado de gracia".

En tercer lugar, Novás se decanta por Beautiful Girls (1996), "una película generacional del tristemente desaparecido Ted Demme que habla de la amistad y del regreso al hogar en un momento crítico de nuestra existencia". Por último, acude a "uno de esos filmes que resuenan en estas fechas, otra pieza de cámara (y testamento fílmico) que refleja como pocos la fragilidad de nuestra existencia, de nuestras certezas, así como el inexorable paso del tiempo: Dublineses (1987), del aquí genial John Huston", precisa Novás que, además, como "aportación patria", añade a su selección Plácido (Luis García Berlanga, 1961).

Las recomendaciones de Cris Lores

El realizador y proyeccionista del Cineclub Pontevedra Cris Lores inaugura su selección con La eternidad y un día (Mia aioniotita kai mia mera), dirigida por Theo Angelopoulos en 1998. "No seu día fíxome moito dano, removeume por dentro. Hai nela un inverno constante, o do protagonista chegando ao seu propio inverno, o dunha sociedade que mira cara a outro lugar e o reflexado nas propias imaxes. Tamén unha banda sonora que soa como pingueiras na ventá", explica Lores sin querer desvelar más. Tampoco de su siguiente apuesta, Armonías de Werckmeister (Werckmeister harmóniák), filmada por el director húngaro Béla Tarr en el año 2000, ofrece más que una sugerente pincelada: "Incluso se miras esta peli no verán vas precisar unha manta no sofá, baleas recheas e humanos baleiros".

Dos documentales en formato corto completan su selección: Winter (Nathaniel Dorsky, 2008) y Lights (Marie Menken, 1966). "O inverno é o preludio da primavera, tan importante é o momento de reflexión antes de facer algo coma o feito en si de facelo", dice en relación al primero. Respecto al segundo, su aportación navideña, explica que la cineasta neoyorquina Marie Menken -de la que se declara fan, así como del cine experimental- "gravou durante tres nadais as luces que adornaban a súa cidade para facer esta composición realmente marabillosa".

El top 4 de Ángel Santos

Dejando patente la dificultad de elegir solo cuatro películas, el cineasta marinense Ángel Santos comienza su lista con Solo el cielo lo sabe (All that heaven allows), dirigida por Douglas Sirk en 1955. "Melodrama de clases, cuento moral y sentimental, y también navideño, plagado de magníficas soluciones visuales. Rara vez me he emocionado más en una sala de cine que con las películas de Sirk", cuyo cine, subraya Santos recurriendo a las palabras de Godard, "logra que se te enciendan las mejillas".

El marinense continúa su selección con Papá Noel tiene los ojos azules (Le Père Noël a les yeux bleus), "la esencia cinematográfica de la Nouvelle Vague con el poso duro y melancólico de Eustache". El protagonista de esta cinta de 1966 es Jean-Pierre Léaud, que "interpreta a un modesto chico de provincias que en las vísperas de la Navidad debe trabajar disfrazado de Papá Noel para subsistir en la gran ciudad".

Cuento de Invierno (Eric Rohmer, 1992) no puede faltar en su selección. "Si Ma nuit chez Maude (Mi noche con Maud), la más celebrada de las películas invernales de Rohmer, se cerraba con un epílogo veraniego, en esta será el prólogo situado en las playas de Bretaña durante el verano el que marque todo el relato posterior. Un cuento de Navidad alrededor del azar, con Epifanía final en toda regla", señala.

Ahora sí, antes no (Right now, wrong then), dirigida por Hong Sang-Soo en 2015, cierra su lista. "Hong es el cineasta contemporáneo que mejor recoge el legado de Rohmer y Eustache, desvinculándose progresivamente de la industria hasta llegar a filmar, de manera muy modesta, dos, tres o incluso cuatro películas al año, quizá es por esta promiscuidad que recuerdo muchas escenas de invierno y nevadas en ellas -precisa Santos-. Esta es una de sus películas sobre cineastas un poco perdidos y también un cuento moral sin moraleja en dos variaciones o probabilidades narrativas a modo de espejo. Además, es la primera de sus película con Kim Minhee, quien a partir de entonces solo ha actuado con él".

Las favoritas de Ramón Rozas

Ramón Rozas, crítico de arte y cinéfilo, abre su selección con La quimera del oro (Charles Chaplin, 1925). "En cualquier lista de cine debería haber una película de Chaplin -recalca-. Esta es una de las más importantes, en la que el frío está muy presente. La acción transcurre en Alaska en plena fiebre del oro. Me gusta ese componente social que suele haber en muchas de las películas de Chaplin. Cómo personas deseosas de encontrar oro y de hacerse ricos, primero tienen que pasar mucha hambre y frío. Chaplin es capaz de encontrar poesía y humor dentro de esa situación. Luego hay escenas inmortales del cine como puede ser Chaplin comiéndose esas botas o jugando con esos panecillos de pan haciendo una especie de baile".

Otra de las apuestas de Rozas es Dersu Uzala, dirigida por Akira Kurosawa, "otro de los genios de la historia del cine", en 1975. "Tengo un gran recuerdo porque la descubrí en Cineuropa. Tuve la suerte de verla por primera vez en una pantalla grande y me abrumó ver todos esos paisajes y de qué manera Kurosawa cuenta la historia de este hombre que es un elemento más de la naturaleza. Una película fantástica y con un componente ecologista que se adelantó a lo que estamos viviendo hoy en día".

Entra también en su lista En lo más crudo del crudo invierno, cinta de 1995 dirigida por Kenneth Branagh, por el que reconoce "sentir una especial admiración", por su cine tan "personal", en el que "todo el universo literario de Shakespeare está muy presente". Así sucede en el título escogido, en el que una representación de Hamlet en Navidad "al fin y al cabo lo que nos cuenta es una historia de relaciones humanas entre un grupo de amigos".

Su selección concluye con Los odiosos ocho (Quentin Tarantino, 2008). "Desde Fargo, que también tendría cabida en esta lista, no sentí tanto frío en una proyección cinematográfica —afirma Rozas—. El cine de Tarantino me encanta. Me parece original, lleno de fuerza y de componentes culturales de su época. En esta película el frío es un protagonista más. Es el que obliga a estos personajes tan singulares a reunirse en una cabaña para intentar protegerse de todo lo que sucede en el exterior y lo que pasa en la cabaña es tan sorprendente como casi surrealista, con la violencia y lo que supone toda esa sangre del interior frente al blanco que los rodea".

Títulos que rezuman invierno pero calientan el espíritu

Fotograma de 'El rastro de la pantera'

El rastro de la pantera | William A. Wellman, 1954

La familia Bridges, que vive aislada en su rancho de las montañas, se ve amenazada por una peligrosa pantera que causa estragos entre el ganado y tensa las relaciones familiares.

'Un cuento de Navidad'

Un cuento de Navidad | Arnaud Desplechin, 2008

A Junon le acaban de diagnosticar una extraña enfermedad genética que ya le arrebató un hijo. El único donante que puede salvarla es su hijo Henri, la oveja negra de la familia.

'Beautiful girls'

Beautiful Girls | Ted Demme, 1996

Willie Conway, de 29 años, regresa a su hogar, en Knights Ridge, para asistir a una reunión de antiguos alumnos del instituto. Allí reflexionará sobre la juventud que se acaba.

'Dublineses'

Dublineses | John Huston, 1987

El día de la Epifanía de 1904, como cada año, las señoritas Morkan celebran una concurrida cena. En la velada una canción de amor conmueve especialmente a la hermosa Gretta...

'La eternidad y un día'

La eternidad y un día | Theo Angelopoulos, 1998

Alexander es un poeta griego al que le restan solo unos días de vida. Frente a su muerte, recorre su existencia con la certeza de que es y ha sido un extraño a sí mismo y a su propia vida.

'Armonías de Werckmeister'

Armonías de Werckmeister | Bela Tarr, 2000

La llegada a un pueblo de un misterioso circo con el cadáver de una gigantesca ballena desencadena una locura colectiva.

'Winter'

Winter | Nathaniel Dorsky, 2008

Cortometraje documental que en 22 minutos muestra el invierno en San Francisco, una estación breve, empapada por la lluvia, verde: un breve periodo de sombras y renovación.

'Lights'

Lights | Marie Menken, 1966

Durante tres años seguidos, Menken salió de madrugada a filmar las luces que decoraban las plazas y vitrinas de Nueva York en Navidad y las ensambló en un cortometraje de seis minutos.

'Solo el cielo lo sabe'

Solo el cielo lo sabe | Douglas Sirk, 1955

Una viuda de buena familia inicia un romance con su apuesto jardinero y deciden casarse, pero su amor tropieza con el rechazo de los hijos de la mujer y de su círculo social.

'Papá Noel tiene los ojos azules'

Papá Noel tiene los ojos azules | Jean Eustache, 1966

Daniel necesita dinero, por lo que acepta trabajar disfrazándose de Papá Noel. De esta manera descubre que vistiendo así es mucho más fácil conocer chicas.

'Cuento de invierno'

Cuento de invierno | Eric Rohmer, 1992

Felicia y Charles viven un gran amor estival, pero pierden el contacto. Cinco años después, Felicia vive en París con una hija fruto de aquel idilio y sale con dos hombres, pero no olvida a Charles.

'Antes si, ahora no'

Ahora sí, antes no | Hong Sang-Soo, 2015

Un director de cine independiente está de visita en la ciudad de Sueño, donde se proyecta una película suya, y dando un paseo en un palacio se encuentra con una joven pintora...

'La quimera del oro'

La quimera del oro | Charles Chaplin, 1925

Chaplin interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska en busca de fortuna. Una fuerte tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la cabaña de un bandido.

'Dersu Uzala'

Dersu Uzala | Akira Kurosawa, 1975

Un viaje de varios años por la taiga rusa en la que el capitán Vladimir Arseniev y sus hombres se toparán con un cazador de la etnia hezhen de nombre Dersu.

'En lo más crudo del crudo invierno'

En lo más crudo del crudo invierno | Kenneth Branagh, 1995

Joe Harper es un actor en paro que decide montar una representación teatral navideña de ‘Hamlet’, pero los actores son bastante mediocres...

'Los odiosos ocho'

Los odiosos ocho | Quentin Tarantino, 2008

En algún lugar de Wyoming, poco después de la Guerra Civil Norteamericana, ocho variopintos personajes se hallan atrapados en un refugio en las montañas por un gran temporal de nieve.

'Fargo'

Fargo | Joel Coen, 1996

Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna, contrata a dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero al secuestro se suman tres brutales asesinatos...

Misery | Rob Reiner, 1990

Paul Sheldon, un famoso novelista, se despierta en casa de Annie Wilkes, una fanática admiradora, sin saber ni cómo ni por qué se encuentra allí. Ella le cuenta que tras una fuerte nevada su coche se salió de la carretera y que ella le salvó la vida. Pronto el acogedor hogar de Annie se volverá una prisión.

Atrapado en el tiempo | Harold Ramis, 1993

Phil, meteorólogo de una cadena de televisión, va un año más a Punxstawnwey a cubrir el festival del Día de la Marmota. En el viaje de regreso, Phil y su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que los obliga a volver a la pequeña ciudad. A la mañana siguiente, se repite el Día de la Marmota.

'El resplandor'

El resplandor | Stanley Kubrick, 1980

Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento durante la temporada invernal, en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Sus vidas van a cambiar en cuanto crucen la puerta del hotel.

Solo en casa | Chris Columbus, 1990

Kevin McAllister es un niño de ocho años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones de Navidad a Francia. Kevin aprende a valerse por sí mismo y a protegerse de dos bribones que asaltan su casa.

¡Qué bello es vivir! | Frank Capra, 1946

El día de Nochebuena de 1945, George Bailey, un honrado y modesto banquero, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, que supondría la quiebra de su banco y un gran escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo extraordinario.

La gran familia | F. Palacios, Rafael J. Salvia, 1962

Carlos Alonso, de profesión aparejador, combina dos trabajos para poder alimentar a sus quince hijos, esposa y abuelo. No le queda otro remedio. Tener una familia numerosa es un tremendo problema y él es el único que aporta dinero al hogar. Sin embargo, lo lleva con gran optimismo. Frozen.

El reino del hielo | Chris Buck, Jennifer Lee, 2013

Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anna, el temerario montañero Kristoff y el reno Sven emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Anna y Reina de las Nieves, para poner fin a un gélido hechizo...

Smila, misterio en la nieve | Bille August, 1997

Cinco días antes de Navidad, Isaías, un niño groenlandés de seis años, es encontrado muerto en la nieve por Smila, su protectora. Ante la indiferencia y la hostilidad de la policía, Smila emprende por su cuenta la investigación sobre la misteriosa muerte del chico.

'Doctor Zhivago'

Doctor Zhivago | David Lean, 1965

La guerra civil que sigue a la revolución rusa mantiene al país profundamente dividido. En medio del conflicto, Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante, ve cómo su vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de otros, incluida Tonya, su esposa, y Lara, la mujer de la que se enamora.

El invierno | Emiliano Torres, 2016

El viejo capataz de un rancho en la Patagonia (Argentina) es despedido de su trabajo. Un peón más joven le reemplaza. El cambio no será fácil para ninguno de los dos hombres. Cada uno, a su manera, deberá sobrevivir al siguiente invierno

Wind river | Taylor Sheridan, 2017

Un cazador de coyotes traumatizado por la muerte de su hija, un día encuentra el cadáver de una chica en el bosque. Eventualmente recurrirá a la ayuda de una inexperta agente del FBI para averiguar quién es el responsable de esa muerte.

Un plan sencillo | Sam Raimi, 1998

Hank, su hermano y un amigo encuentran 4.500.000 dólares en una avioneta que ha sufrido un accidente. Enfrentados al dilema de quedarse o no con el dinero, deciden que lo guarde Hank y si, al final, nadie lo reclama, se lo repartirán a partes iguales.

Bajocero | Lluís Quílez, 2021

En una fría noche cerrada de invierno, en mitad de una carretera despoblada, un furgón policial blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a alguien de su interior. Martín, el policía conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del cubículo con los reclusos.

Plácido | Luis García Berlanga, 1961

En una pequeña ciudad de provincias, un grupo de beatas aficionadas a practicar ostentosamente la caridad organizan una campaña navideña con el lema ‘Siente un pobre a su mesa’. Plácido es contratado para participar en el desfile navideño de la ciudad con su coche.