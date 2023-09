"O cine foi sempre cousa de irmáns"

Los hermanos Coira forman parte, desde este martes, de la historia cinematográfica de Lugo. Las meteóricas carreras de Jorge y Pepe Coira quedan ya plasmadas, para la posteridad, en las casi 150 páginas escritas por Manuel Curiel,el presidente de la sociedad fotocinematográfica Fonmiñá y alma mater, desde sus inicios, de la Semana de Cine de Lugo.

Curiel justifica este libro que salió de sus manos —O cinema dos irmáns Coira—como la necesidad de palpar, hoja a hoja, con sus manos la bibliofilmografía del trabajo de Pepe, el guionista, y Jorge, el cineasta. "Nunca cheguei a pesar que podería meter practicamente toda a vida dos irmáns Coira neste pequeno libro que gardo con todo agarimo como o máis prezado da miña biblioteca. A obra trata máis que nada de ter toda a bibliofilmografia dos irmáns Coira a man e case por orde alfabética, sen necesidade de ter que buscar nos centos de páxinas a eles dedicadas en internet", manifiesta.

Para empezar, el presidente de Fonmiñá asegura que los Coira cumplen con el perfil de algunas de las más importantes figuras de la historia del cine: ambos son hermanos. "Xa dende o seu nacemento, o cinematógrafo foi cousa de irmáns. Chega con lembrar aos Lumière para darnos unha idea aproximada do que queremos dicir. Pero Auguste Marie y Louis Jean non son o único caso, pois tamén están os tan compenetrados Vittorio e Paolo Taviani, Palma de Oro en Cannes con ‘Padre padrone’; os belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, premiados tamen con dúas Palmas de Oro no festival de Cannes; os irmáns Wachowski, responsables da serie Matrix, e os Pang, que poñen de manifesto que no cine oriental tamén se dan casos de parellas de irmáns", resume el presidente de Fonmiñá.

Pero la relación de hermanos famosos en el cine no se queda solo ahí. Curiel echa mano también de nombres como los Hughes, los gemelos de El libro de Eli, a los que hay que sumar los Zucker —tres hermanos especializados en el género cómico y autores de películas como Aterriza como puedas o Top secret y Ethan y Joel Coen, ganadores de cuatro Oscar.

Los Coira tampoco se quedan atrás. Manuel Curiel ya lo dice también: "En Galicia e, concretamente, en Lugo temos a sorte de ter tamén a dous irmáns que van camiño de converterse nunha parella mítica, pois co seu bo facer xa levan acadado unha boa morea de recoñecementos".

Curiel destaca la valía de los Coira no solo en conjunto —como artífices de las series Hierro y Rapa— sino también de forma individual. "Pepe traballou como guionista para a TVG con Extramuros e Luces da cidade, ademais de ser produtor executivo e editor de guion de series televisivas como Mareas vivas, Terra de Miranda, A miña sogra e mais eu e As leis de Celavella; documentais como Vida nas mareas e O mundo de Celavella e a película De bares".

De Jorge Coira, Manuel Curiel recuerda sus inicios en la TVG en series como Mareas vivas, Terra de Miranda, As leis de Celavella y Padre Casares así como su primer largometraje, realizado en 2004, El año de la garrapata, rodado en Lugo y que contó con la producción de Lugopress, del grupo El Progreso. Seis años después, dirigiría otra película, Dieciocho comidas, título al que hay que sumar Eroski paraíso (2019), Me he hecho viral y Código Emperador (2022), a lo que hay que sumar un Goya en 2016 al Mejor Montaje por El desconocido, filme dirigido por Dani de la Torre.

Curiel concluye que ambos hermanos pusieron el cine gallego "no lugar que lle corresponde levando o nome de Lugo ao máis alto da cinematografía mundial".

