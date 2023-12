'Cibercarracho', elixida Palabra do Ano 2023 na votación popular

Cibercarracho, foi elixida como Palabra do Ano 2023 polos usuarios que votaron na iniciativa da Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié.

Nun comunicado emitido este mércores, a RAG e a Fundación Barrié desvelaron a palabra favorita dos usuarios: cibercarracho, un neoloxismo de rexistro coloquial que tira de humor e que fai referencia aos ciberdelincuentes.

Esta palabra logrou máis do 40% dos votos rexistrados no proceso final, no que participaron outro cinco vocábulos: cooficialidade, educación emocional, feitiño-a, dereitos humanos e biodiversidade.

Cibercarracho fórmase partindo do prefixo ciber, que sae de acurtar a palabra cibernético, e o substantivo carracho, un arácnido da orde dos ácaros do que existen varias especies e aliméntase do sangue de mamíferos e aves.

Polarización, palabra do ano 2023 para a FundéuRAE

Polarización é a palabra de 2023 elixida pola FundéuRAE, un termo que foi seleccionado pola súa ampla presenza nos medios de comunicación e pola evolución que experimentou o seu significado e que se impuxo a outras once, entre as que figuraban amnistía, guerra e fentanilo.



Segundo explicou FundéuRAE, fundación promovida pola Real Academia Española e a Axencia EFE, nos últimos anos estendeuse o uso da voz polarización, que está recollida desde 1884 no dicionario académico, para aludir a situacións nas que hai dúas opinións ou actividades moi definidas e distanciadas (en referencia aos polos), en ocasións coas ideas implícitas de crispación e confrontación.