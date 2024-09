Chus Pato: "O Nacional de Poesía paréceme da orde do milagroso"

Recibiu a noticia cara as dúas da tarde deo xoves e afirma divertida que, desde entón, se transformou nunha "señora pegada a un teléfono". E non é para menos, pois Chus Pato (Ourense, 1955) converteuse este xoves na cuarta galega distinguida co Premio Nacional de Poesía coa obra Sonora (Xerais), recollendo así o testigo da santiaguesa Yolanda Castaño, galardoada na pasada edición.

"Estou moi sorprendida", comeza a ourensá cando se lle pregunta cómo se sente unha recén galardoada co premio do Ministerio de Cultura. Desde o outro lado da liña nótase que está a remexer na súa cabeza, facendo o que mellor se lle dá: buscar as verbas máis axeitadas para poder plasmar os seus sentimentos máis profundos. "A concesión deste premio paréceme da orde do milagroso, cando menos. É certo que cando publicas un libro sempre desexas que che den premios e recoñecementos, polo menos no meu caso, pero tamén sei que iso forma parte da esfera da ilusión", di.

Nesta ocasión, o xurado distinguiu á autora pola obra Sonora, por "ser unha obra experimental, unha expansiva e concentrada conversa entre o poema e a morte". Ese poemario que arrancou a raíz da perda da súa nai e que reflicte tanto e tan ben como esa sorte de desamparo non ten idade.

"Cando ela —por súa nai— morreu eu era xa unha señora maior, pero sentín unha orfandade moi forte", explica. Foi entón cando decidiu bucear nas entrañas da lingua poética aquelas fórmulas que "fixeron posible anotar todo aquilo que estaba sucedendo comigo", conta.

Palabras que actuarían como bálsamo para aquelas feridas que cicatrizan pero non acaban de curar de todo. "Pensaba que xa sabía bastante da morte, pero ao faltar a miña nai caeu unha especie de veo ou de protección contra ela. Sentinme cara a cara con ela. E iso cambioume". Mudou a mente, o corazón e a linguaxe, pero o que non se modificou foi a escrita, e explica que "o poema tivo que buscar aquela auga de pozo que servía para dicir estas cousas".

Pato convértese na cuarta galega recoñecida co Premio Nacional de Poesía, e a segunda consecutiva, tras recibilo na edición anterior a santiaguesa Yolanda Castaño coa obra Materia. Catro galegas, catro poetas e, por riba de todo, catro mulleres. "Admiro moito a Yolanda, é unha poeta extraordinaria. Son moi amiga dela e quéroa moitísimo. É moi fermoso recoller o seu testigo da mesma forma que Olga Novo (2020) o fixo no seu momento con Pilar Pallarés (2019). É a cuadratura do círculo", explica.

Unha poesía, a da terra, que a ourensá aproveita para poñer en valor "á marxe" de calquera galardón. "Levamos dous séculos e medio producindo unha literatura extraordinaria en galego e benvidos sexan todos os premios, pero tamén hai poetas marabillosos como Uxío Novoneyra que non recibiron estas mencións".

Pato recoñece que "non sabe moi ben" o que lle segue a recibir un Premio Nacional de Poesía, aínda que, polo momento, sexa atender preguntas de xornalistas a través dun teléfono que non para de soar. Un legado que é acubillo, fogar e, a partir de agora, un pouco máis de todos.

En detalle: Unha das autoras máis prolíficas das letras galegas

María Jesús Pato Díaz, coñecida como Chus Pato, é unha das autoras fundamentais da poesía galega contemporánea e con proxección internacional.

É autora de varios poemarios polos cales recibiu, entre outros, o Premio Nacional da Crítica Española, na súa modalidade de poesía galega e que foron editados en países como Argentina, Chile, Portugal, Holanda, Bulgaria, Rusia, Francia ou Bélxica.

Os primeiros poemas da autora apareceron na revista Escrita (1984) e posteriormente nas publicacións Luzes de Galiza, Festa da palabra silenciada ou Andaina. Entre algunhas das súas obras pódense destacar Urania, Carne de Leviatán ou Un libre favor. Desde 2017 é membro da Real Academia Galega.

Aínda que naceu en Ourense, a autora garda unha conexión moi especial coa cidade amurallada, na que presentou Sonora na libraría Trama o pasado mes de febreiro. "Lugo é, para min, coma un cofre no que gardamos un tesouro", di.