Christina Rosenvinge: "La primera batalla feminista que gané fue tener la misma paga que mi hermano"

Hace ya más de tres décadas que Christina Rosenvinge (Madrid, 1964) hizo ¡chas! y apareció con fuerza en la escena musical española. Desde entonces, ha demostrado una rara cualidad: sabe bajarse a tiempo del éxito para luego lanzarse al vacío y volver a caer de pie. Para ella, la sensatez no es necesariamente una virtud: se dio a conocer con el dúo Álex y Christina, y cuando apuntaba a barrer las listas de popularidad, decidió hacerse camino como solista.

Los ochenta murieron y ese sueño acabó, pero Rosenvinge se ha erigido como una indiscutible constante del rock patrio a través de los años. Un pasado, presente y futuro profesional casi inabarcable que ahora completa con la publicación de Los versos sáficos.

Las canciones de su nuevo disco están inspiradas en la figura de la griega Safo de Lesbos. ¿En qué puntos se siente identificada con la poeta?

Safo se puede considerar, probablemente, como la primera de los cantautores, tanto entre mujeres como entre hombres. Hay mucho en común, es como la ancestra más lejana (ríe).

Su familia, la de sangre, no era nada convencional. Su padre Hans, que era danés, se enamoró de España durante la dictadura pero, en cambio, recitaba a Lorca.

Mi padre era una pura contradicción: muy conservador y, al mismo tiempo, con un alma artística inquieta que nunca llegó a desarrollar.

Y llegó a autores como Kafka o Simone de Beauvoir muy joven gracias a su hermana Teresa. ¿Qué la atrapó?

Lo bueno de compartir habitación con ella, que es siete años mayor, es que tenía acceso a sus libros. Leer, sobre todo a Kafka, y también a Simone de Beauvoir en la adolescencia resultó una influencia muy importante. Sus obras fueron decisivas.

También lo debió de ser para llevar a cabo uno de los primeros discursos feministas que se recuerdan en el pop en español. Aunque creo que sus batallas en este ámbito empezaron un poco antes.

Sí, ¡es cierto! La primera batalla feminista que gané fue pedirle a mi padre que me diese la misma paga que a mi hermano. Él decía que tenía que invitar a las chicas y por eso le daba más. Le respondí que si a las mujeres nos invitaban no era un favor desinteresado. Y fue gracias a ese argumento que me la subió inmediatamente (ríe).

"La nostalgia es muy peligrosa. Por un lado, tiene una función enriquecedora, que es la de celebrar lo que has vivido. Pero también se puede pensar que lo mejor está detrás"

¿Fue en esa época cuando empezó a soñar con ser rockera?

Ese sueño también me llegó muy pronto. Tuve la suerte de estar dentro de ese círculo en Madrid, donde había, como mínimo, dos conciertos cada fin de semana. Fue un momento de eclosión. Esos primeros años de la década de los 80 fueron realmente decisivos para mí, como si se me hubiese abierto una ventana al mundo.

Christina Rosenvinge. RAFA ZAMORA

Publica Los versos sáficos cuando se cumplen 30 años del disco Que me parta un rayo. ¿Cómo se lleva con la nostalgia?

La nostalgia es muy peligrosa. Por un lado, tiene una función enriquecedora, que es la de celebrar lo que has vivido y tener la sensación de que acumulas un patrimonio en la memoria. La parte que es peligrosa es la de pensar que lo mejor está detrás y yo, en ese sentido, no soy muy amiga de atarme demasiado a ese ejercicio. Celebrar los 30 años de Que me parta un rayo fue algo que no solo surgió de mí, sino que había mucha gente con ganas de que lo volviese a tocar. Es muy bonito ver como ha tomado vida propia y como ahora pueden conocerlo generaciones que no lo vivieron en su momento. Se ha heredado de padres a hijos.

Esa fue su primera aventura en solitario tras la disolución de Álex y Christina, que abandonó cuando estaba en lo más alto. ¿Por qué tomó esa decisión?

En ese momento no veía otra opción. Creía que, o dejaba el grupo o tenía que dedicarme a otra cosa, porque no quería seguir con Álex y Christina. La percepción a mi alrededor fue que ese era un movimiento muy suicida, me decían que no iba a salir bien. Y, sin embargo, fue todo lo contrario: me salió tan bien que con 'Que me parta un rayo' ya superé ese éxito anterior. Aún así, he de decir que guardo un buen recuerdo de la época en la banda, fue mi primer proyecto. Lo que pasa es que igual no se ajustaba tanto a la perspectiva de futuro que yo tenía por aquel entonces.

"Pasar del lado de intérprete a estar detrás, componiendo o produciendo, conlleva un cierto descreimiento por parte de la industria. Da la sensación de que las mujeres cantan lo que los hombres componen"

Dice que fue duro para usted que la gente no creyese que, además de vocalista, también escribiese los temas.

Eso no me ha pasado solo a mí, si no que le puede ocurrir a cualquier mujer en el mundo de la música. Pasar del lado de intérprete a estar detrás componiendo o produciendo, siempre conlleva un cierto descreimiento por parte de la industria. Y es algo que ha pasado siempre: da la sensación de que las mujeres cantan lo que los hombres componen. Por eso fue tan importante Que me parta un rayo, era mucho más asertivo y estaba escrito desde una voz femenina y feminista muy independiente. Creo que por eso tuvo tanto impacto.

¿Cree que la actualidad ofrece un clima distinto a aquel con el que usted se topó en su día?

Las cosas han cambiado, pero no tanto como la gente piensa. Vas a cualquier festival y te encuentras entre el público a un 50% de hombres y a un 50% de mujeres. En el escenario no, y no es porque no queramos. Eso ocurre porque sigue siendo mucho más difícil para una mujer llegar a estar allí encima.

A muchas mujeres dejan de llamarlas a partir de una edad, y usted con 60, se mantiene con la guitarra colgada al cuello. ¿Cómo lo ha logrado?

Eso es porque mi proyecto musical es mío y la iniciativa, también. No tengo que esperar a que me llamen. Mientras tenga ganas de seguir haciendo discos y de estar en la carretera, voy a seguir haciéndolo. También es cierto que en los últimos años he abierto mucho mi abanico de proyectos, hago muchas cosas distintas. Y eso es muy bonito porque te supone un reto. Si te acomodas y haces lo de siempre, es más fácil autoaburrirte. Eso a mí nunca no me ha pasado.