Alejandra Díaz: "O chelo pódese transformar nunha gaita e evocar o seu son"

A violonchelista Alejandra Díaz Pérez volveu ao berce. E fíxoo de dúas maneiras: retornando a Galicia despois de estar en Londres e en Israel e tamén gravando o seu primeiro disco, que leva por título ‘Berce’ e que presentará este sábado, ás oito, no Círculo de las Artes de Lugo, nun concerto organizado pola Sociedad Filarmónica, no que estará acompañada do pianista Juan Durán.

"Este disco, Berce, nace sen saber como. Foi unha necesidade vital. Unha volta ás orixes. Por iso lle chamei así. ‘Berce’ é unha experiencia de comezos na que se explora a música tradicional fusionándoaa coa clásica", resume a chelista, que naceu en Lugo, onde viviu ata os 10 anos, e onde ten aínda moita familia.

Alejandra Díaz é agora catedrática de Violonchelo no Conservatorio Superior de Música da Coruña. Pero formouse en Londres, chegando a tocar en dous concertos coa London Symphony Orquestra —"unha das cinco mellores orquestras do mundo", di— e tamén estivo oito meses en Tel Aviv, na Israeli Opera. En ambas as dúas formacións, foi a primeira española en tocar. Na orquestra israelí foi, mesmo, a primeira solista española con praza.

"Estiven unha tempada como violonchelista principal asociada á orquestra da Ópera de Tel Aviv e foi unha experiencia moi gratificante porque me permitiu tocar con músicos de gran calibre. Todo músico debería facer unha ópera porque é un xénero no que se conxuga todo: tes teatro, literatura, música... É moi completo", explica Alejandra Díaz.

Neses meses que estivo en Tel-Aviv, a violonchelista lucense sentiuse moi acollida polo país e os seus compañeiros aínda que lle tocou vivir algún atentado.

"Fun de xaneiro a agosto de 2022, antes de que entrase Netanyahu, pero entre marzo e abril lembro que houbo algúns atentados e iso vivino cun pouco de tensión. É unha desgraza o que está a pasar porque as guerras non conducen a nada", afirma.

Neste disco e, tamén no concerto deste sábado, Alejandra Díaz amosará, ademais, a súa gran voz. Tocará o chelo e cantará á vez en dous temas: A Carolina e O alalá das Mariñas. "‘A Carolina’ foi unha das primeiras cancións que cantei, aprendina na escola. De adolescente, cantaba acompañada da guitarra. Estreno así unha nova faceta para dar renda solta á creatividade", comenta.

No concerto deste sábado, Alejandra Díaz estará acompañada tamén do pianista e autor de tres temas do seu disco, Juan Durán.

"Tocaremos dúas pezas de Juan no concerto. Serán Romanza camariñana, baseada no Alalá de Camariñas, e Fantasía sobre Lela, sobre a peza teatral de Lela, da obra de Castelao Os vellos non deben de namorarse. No disco inclúese unha terceira peza de Juan Durán, Fantasía sobre un tema popular, baseada na Muiñeira de Chantada", conta Alejandra, que engade: "Hai oito anos que non toco nun concerto da Sociedad Filarmónica de Lugo e faime moita ilusión estar aí de novo".

Neste disco e concerto, oirase ao violonchelo tocar as muiñeiras de Chantada e de Lugo facendo o papel da gaita. "Hai xente que se sorprende e pregunta: "Pero iso é un violonchelo?". Pois si, é un violonchelo que evoca o son da gaita galega. Con este disco, abro un melón de novo repertorio de música tradicional para o chelo que queda por explorar e no que pode haber moito camiño por percorrer. O chelo pódese transformar nunha gaita poñendo esa intención á hora de interpretar. É un saírse do establecido para atopar unha nova faceta artística", conclúe.