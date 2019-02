El chef José Andrés y el jamón ibérico onubense, presencia española en los Oscar

El chef asturiano José Andrés, la tenista Serena Williams, la cantante Barbra Streisand o el actor mexicano Diego Luna, serán algunos de los encargados de presentar los ocho filmes que optan al Óscar a la mejor película en la gala que se celebrará este domingo Los Ángeles (EE UU).

Las actrices Queen Latifah y Amandla Stenberg, los actores Myke Myers y Dana Carvey, el músico Tom Morello, el comediante y presentador Trevor Noah, y el congresista y líder de los derechos civiles John Lewis, completan el listado anunciado este miércoles por la Academia de Hollywood.

"Las películas nos conectan a todos", dijeron los productores de la gala, Donna Gigliotti y Glenn Weiss. "Nos motivan y crean momentos y recuerdos que nos unen. Estamos emocionados de reunir a este grupo de conocidos amantes del cine y compartir sus reflexiones sobre los filmes nominados a mejor película", añadieron.

A falta de un maestro de ceremonias, la organización había anunciado previamente una larga lista de más de 40 presentadores que se ocuparán de las diversas categorías de premios.

Entre ellos están Javier Bardem, Emilia Clarke, Samuel L. Jackson, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Helen Mirren, Pharrell Williams, Michael B. Jordan y Michael Keaton, Laura Dern, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa y Sarah Paulson.

También estarán presentes Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tyler Perry, Paul Rudd, Awkwafina o Constance Wu.

La gala de este domingo no contará con un maestro de ceremonias por primera vez en 30 años tras la renuncia del humorista Kevin Hart.

Roma, de Alfonso Cuarón, es la gran favorita para la ceremonia de los Óscar con un total de diez candidaturas, las mismas que The Fauvorite, de Yorgos Lanthimos.

La estatuilla a mejor película la disputarán Infiltrado en el KkKlan, Black Panther –la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento–, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice, Roma y A Star is Born.

MENÚ. El jamón de bellota cien por cien ibérico Cinco Jotas será uno de los invitados de excepción al Governor's Ball, la fiesta oficial de los Premios Oscar, como parte del menú oficial del evento a cargo del chef austríaco Wolfgang Puck.

Durante la gala, dos maestros cortadores españoles de la marca serán los encargados de trabajar "esta joya gastronómica", ha informado Cinco Jotas en un comunicado. Este jamón estará presente en un plato que maridará su textura y aromas con caquis, burrata y rúcula salvaje.

En palabras de Wolfgang Puck, que cumple un cuarto de siglo a cargo de tan importante cita internacional, "nadie hace jamón como en España, y el jamón ibérico Cinco Jotas es un regalo. Es la primera vez que lo traemos y no será la última".

Para el evento se han previsto, como mínimo, cinco jamones de bellota cien por cien ibéricos, aunque desde Jabugo han viajado el doble para dar respuesta a un posible aumento de la demanda durante los Oscar.