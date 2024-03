"Chamoume a produtora de Spielberg para evocar os sons da formación da Terra"

A música do sarriao Abraham Cupeiro xa non ten fronteiras. Como bo flautista de Hamelin que é, o son que sae do longo tubo do seu kárnix -a trompeta con cabeza de dragón usada como instrumento de guerra na Idade de Ferro e reconstruída por el mesmo- logrou cautivar a Amblin Entertainment, a produtora do director estadounidense Steven Spielberg, que o solicitou como músico para a banda sonora da serie documental Life In Our Planet, estreada o pasado novembro en Netflix e actualmente unha das máis vistas na plataforma.

O encargo era simple, pero nada fácil. Chamouno o compositor da banda sonora da serie, o escocés Lorne Balfe, que fixo tamén a música de películas como Misión Imposible, Los pingüinos de Madagascar ou Top Gun: Maverick. Tratábase de improvisar os sons de cando se formou o planeta Terra e cando apareceron as primeiras formas de vida.

"Pedíronme que crease uns sons telúricos para transmitir como aparece a vida no planeta. Estes sons improviseinos co kárnix durante 30 segundos e forman parte da banda sonora da serie Life in our planet. Pódese escoitar en Spotify, no tema Earth", explica Cupeiro.

¿Cómo suena un carnyx? Nos lo muestra @CuperMr desde la sala de escultura del Museo del Prado pic.twitter.com/bef6bwobGm — Museo del Prado (@museodelprado) February 29, 2024

Transmitir eses sons telúricos, que tentan recrear o que lle pasou ao planeta hai millóns de anos, foi posible grazas ao son misterioso que emana dos dous metros de tubo do kárnix.

"O que se trataba era de emitir uns sons que evocasen os momentos en que a Terra convulsiona a nivel xeolóxico, nos que se recrean paisaxes desoladoras pero, ao mesmo tempo, cheas dunha vida que xurde", afirma o músico.

Abraham Cupeiro colleu o seu kárnix e improvisou. Foi medio minutos dunha viaxe no tempo con sons que saíron da súa cabeza e se transmitiron a través do kárnix, sen partituras de por medio. "Toquei o que me deu a gana, sen máis cousa", conta.

Para Abraham Cupeiro -que tamén colaborou na banda sonora da serie The Wheel Of Time (A roda do tempo), de Amazon Prime Video- isto non é algo tan fóra do normal.

"Hai xente de Hollywood que chama a distintos músicos por todo o mundo para que fagan aportacións a bandas sonoras de películas e videoxogos e isto está moi ben porque nos dá visibilidade", asegura Cupeiro.

MUSEO DEL PRADO. Pero este non foi o único logro que acadou o músico sarriao ultimamente. Abraham Cupeiro foi convidado hai uns días a tocar na Sala de las Musas, do Museo del Prado, Perséfone, unha das sete pezas da obra "Nekya. Viaje al otro lado de las sombras", composta para a exposición Reversos por José María Sánchez Verdú, un dos mellores compositores españois de música clásica contemporánea que, ademais, é catedrático na universidade de Düsseldorf, en Alemaña.

O vídeo, reproducido na rede social TikTok, acadou máis dun millón de visitas pola singularidade da súa música tocada na Sala de las Musas.

Cupeiro interpretou esa peza con dous instrumentos que el reconstruíu: o kárnix e o aulos (este, de orixe grega). Estivo acompañado do trombón de Elies Hernandis, a tuba de Manuel Dávila e tamén do conxunto ensemble L"Apohthéose que, ademais, tocou outras pezas con instrumentos barrocos como violín, violonchelo, frauta traveseira e clave.

"Foi marabilloso porque estaba rodeado de esculturas da mitoloxía grega tocando o kárnix e o aulos, un instrumento que fixo o meu amigo, o gaiteiro e artesán lucense Lis Latas, que rescata as sonoridades dos Xogos Olímpicos da Antiga Grecia", indicou.

MYTHOS. Abraham Cupeiro tamén presentará este fin de semana o seu novo disco, "Mythos", gravado nos míticos estudios Abbey Road, de Londres, coa Royal Philarmonic Orchestra. Farao en dous concertos.

"Actuarei en Ourense, hoxe, e mañá en Santiago, coa orquestra Gaos, concertos nos que case están as entradas esgotadas", di.

Engade que tamén actuará en Lugo. A cita será o próximo día 22, ás oito e media, no auditorio municipal Gustavo Freire. As entradas pódense comprar, a 15 euros, en ataquilla.com.