Os dous premios do décimo certame Contos de Verán trataban de temas sociais que están "de actualidade: o traballo e a saúde", como destacou a presidenta de El Progreso, Blanca García Montenegro. O relato gañador da convocatoria feita por este diario e a Secretaría de Política Lingüística foi para O condicional de Xerardo Vidal, que está protagonizado por un desempregado. O finalista, escrito por Alejandra Pérez Batallón co título de Zaira vs o seu interior, versa sobre os trastornos alimentarios.

Xerardo Vidal, que asinou o seu conto como Andrea Noel, levara o premio en 2015. Tras publicar case unha decena de libros, o lucense afirma que a súa profesión é "a escrita". Traballa como administrativo no tempo que non fai novelas.

Comentou que o seu conto trata "das ideas falsas que temos, de que a xente cre en cousas discutibles". Como exemplo, apuntou unha reflexión sobre a decepción. "A xente pensa que renunciar á vida é estar deitado nun sofá vendo Mega e comendo pizzas de Casa Tarradellas; pero non pensa que non renunciou á vida unha persoa que non cre no que fai, que traballa pola nómina", indicou, para concluír: "A diferenza entre eles é que o segundo paga impostos".

Alejandra Pérez Batallón debuta en Contos de Verán como finalista, sendo a premiada máis nova, pois cumpriu 15 anos hai pouco. O xurado destacou a madurez inesperada e a destreza literaria desta autora, quen confesou que o seu relato está inspirado nunha vivencia que lle axudou a medrar en responsabilidade, "a mellorar a estima propia e a valorar as cousas". Pérez Batallón estuda 3º de educación secundaria.

A presidenta de El Progreso subliñou que "o concurso cumpre unha década, o que é unha mostra da súa consolidación". Puxo como exemplo que o gañador repetía na honra. O mesmo aconteceu coa finalista, gañadora dun certame literario sobre a importancia da auga convocado polo xornal e a Confederación Hidrográfica Miño Sil. En relación á autora, García Montenegro remarcou que "unha persoa da era dixital saiba escribir con esta frescura".

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, dixo que o premio nunca está exento de sorpresas: "Pensei que o gañador fora unha muller e porque a finalista é sorprendentemente nova". Engadiu, volvendo sobre Xerardo Vidal, que o feito de que xa fora premiado é "mostra de que é un certame prestixioso, transparente e de calidade".

O membro do xurado e subdirector de El Progreso, Tito Diéguez, valorou a calidade dos dous premiados nesta décima edición. O gañador levou 1.000 euros e a finalista, 500 euros.

Pode ler o relato gañador aquí.