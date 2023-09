"Celavella' foi moi especial para nós"

El guionista Pepe Coira tuvo este viernes ocasión de presentar, para el público de la Semana de Cine de Lugo, uno de los trabajos de los que se siente más orgulloso. Se trata de la serie As leis de Celavella que hizo, para Televisión de Galicia, junto a su hermano Jorge entre los años 2003 y 2005 y que todavía se puede ver a través de la web de la televisión autonómica.

"Escollín esta serie para demostrar que tamén facemos televisión e, sobre todo, porque foi moi especial para nós. Principalmente, porque se fixo nun momento no que non se facían series de época e de detectives e iso foi un reto para nós. Queriamos falar da historia deste país e, por todo iso, había certa dificultade de facela polo que supón de atopar vestiarios e de produción... Era un reto continuo pero, a cambio, sentiamos que aprendiamos moito", explicaba Pepe Coira, poco antes de la intervención en la Diputación.

As leis de Celavella fue, además, el primer trabajo de ficción en común que realizaron los hermanos Coira, pero también fue el preámbulo de otras series, también policiacas, que vendrían después como Hierro o Rapa.

"Por suposto que foi un preámbulo porque, ata daquela, o único tipo de ficción televisiva que se planteaba eran as comedias ou as dramedias. E nós aspirabamos en facer outro tipo de ficción, de intriga, detectivesca, policiaca e diso se trataba en As leis de Celavella", explica Pepe Coira.

Pero, además, el guionista de Rábade decidió escoger, para la Semana de Cine, justamente el último episodio de As leis de Celavella. Y eso fue por otro motivo: por sacar el tema de la emigración en Galicia.

"Escollín este episodio porque nel fálase dun fenómeno pouco coñecido no cine como é o da emigración. Realmente, sobre este tema, só se fixeron dous tipos de películas: as que se facían en América para ensinar aos galegos o modo de vida que tiñan os emigrantes alí e, viceversa, tamén se facía cine en España para ser visto polas comunidades de emigrantes no estranxeiro", comenta el guionista de Lugo.

Cada episodio de As leis de Celavella es como una pequeña película en sí misma. Los protagonistas son Pablo Veiga, un abogado metido a detective, y su secretaria Matilde. Ambos resuelven los truculentos casos que suceden en Celavella mientras se debaten entre los principios morales de la época y los sentimientos que los empujan a dar un paso más allá en su relación.

As leis de Celavella es una serie de suspense y acción que combina tramas judiciales y costumbristas a través de las cuales se hace un retrato social de principios de siglo en Galicia.

La serie está protagonizada por Manolo Cortés, Salvador del Río, Nuncy Valcárcel, Marcos Viéitez, Camila Bossa, Eva Fernández, Avelino González, Fernando Morán, Antonio Mourelos, Rodrigo Roel y Ana Santos.

SÁBADO 23

13.00 horas ▶ Paseo de Cine Descubrimiento de dos nuevas placas, las números 9 y 10. Se trata de la placa de Eduardo Fajardo, homenajeado en 2010, que será descubierta por Manuel Muñoz, teniente de alcalde de Meis (Pontevedra), de donde Fajardo es Fillo Predilecto. Y, por otra parte, la placa de los hermanos Coira, que será descubierta por Pepe y Jorge, después de unas palabras de Remedios González, alcaldesa de Rábade, su tierra natal. Cerrará el acto la concejala de Cultura de Lugo, Maite Ferreiro. En el parque de A Milagrosa (antigua Frigsa).

17.00 horas ▶ As Curtas Tamén Son Cine. Ni a sol ni a sombra, Tu tijera en mi oreja, Twerking, Txotxongiloa, Las visitantes, Nunca pensé, El crédito. O Vello Cárcere. 18.00 horas ▶ Infantil. Oink oink. Auditorio.

19.00 horas ▶ Cine Galego (Curtas). Ulises, Verbas e memoria. Miña tía Elena, Ágape, Portas. O Vello Cárcere.

20.30 horas ▶ O Mellor do Ano. Eo. Polonia, 2022. Dirección: Jerzy Skolimowski. El mundo es un lugar misterioso visto a través de los ojos de un animal. En su camino, Eo, un asno gris de ojos melancólicos, se encuentra con buena gente y otra no tan buena. Auditorio.

22.30 horas ▶ Curtametraxes Sección Oficial. Calxophobia. Alemania, 2022. Dirección: Dave Lojek. Helen sufre un raro miedo a la arcilla blanca. Un día se siente invadida por varias figuras de arcilla blanca en Helsinki y decide enfrentarse a ese miedo. En el museo Amos Rex, descubre las obras de Keith Haring y adapta su estilo a su necesidad de ponerse a prueba. Auditorio.

22.30 horas ▶ Sección Oficial. Cuando la alondra canta. Austria, 2023. Dirigida por Ana Bilic. Cuenta la historia de un hombre de 45 años que, después de su despedida de soltero, se despierta en medio del bosque y, en su deambular, se encuentra con una joven que tiene problemas de memoria. Auditorio Gustavo Freire.