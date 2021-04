A catedral de Santiago reabre as visitas ao Pórtico da Gloria

A catedral de Santiago de Compostela reabre desde este mércores o acceso a visitantes ao Pórtico da Gloria, cun programa de visitas gratuítas que busca situarse como o pistoletazo de saída e un "sinal de optimismo" cara a unha volta á normalidade tras un primeiro trimestre do Ano Santo completamente condicionado pola pandemia sanitaria. Para iso dispúxose un programa de acceso gratuíto e controlado similar ao iniciado no ano 2018 após a restauración do monumento, co fin de manter unhas condicións óptimas para facilitar o seu estado de conservación e evitar a súa degradación.

A primeira fase deste programa será de acceso gratuíto desde o interior da propia catedral, con grupos limitados a un máximo de 20 persoas. Para iso será necesario retirar, previamente, unha invitación na área de recepción do Museo Catedral situado na Praza do Obradoiro e desde onde se poderá visitar, á súa vez, a Sala do Coro pétreo do Mestre Mateo e á de arqueoloxía.

Este espazo de retirada de invitacións estará aberto de martes a sábado (entre as 10.00 e as 14.00 horas), e cada persona poderá retirar un máximo de dúas invitacións. As visitas serán de martes a sábado cunha duración máxima de 25 minutos nas franxas de 10.00 a 11.30, de 13.00 a 14.30 e de 16.00 a 18.00 horas. Os domingos, pola súa banda, serán de 10.00 a 11.30 e de 13.00 a 14.30 horas.

A Fundación Catedral porá a disposición dos visitantes unha aplicación para a visita ademais da adquisición dunha guía explicativa, que estará dispoñible na propia área de recepción do Museo.

MANTERASE A ESTRUTURA. A segunda fase do programa manterá a estrutura comentada, pero o acceso realizarase desde a Cripta do Pórtico da Gloria en canto finalicen os traballos de restauración. Deste xeito, permitirá un completo percorrido polo conxunto arquitectónico. Doutra banda, unha última fase combinará visitas gratuítas e de pago, en canto a situación sanitaria permítao.

Tamén se manterá a estrutura de madeira que protexe o Pórtico da Gloria mentres non se garantan as adecuadas condicións ambientais no interior da catedral, xa que tanto o propio ben como o seu policromía son altamente sensibles aos cambios bruscos de humidade e temperatura. Os técnicos están a estudar as medidas a adoptar para mellorar estas condicións no templo co fin de poder retirar este encapsulamiento de protección (total ou parcialmente) unha vez quede solucionada a situación.

RECUPERACIÓN DE CARA AO VERÁN. A reapertura foi anunciada nunha comparecencia pública este mesmo mércores, da man do director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, o deán da Catedral, José Fernández Lago, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda.

O propio Lorenzo referiuse, precisamente, á necesidade de manter a estrutura de seguridade que rodea ao monumento, afectado tanto as condicións de humidade e o clima da cidade como pola incidencia das propias visitas. Neste sentido, lembrou que o Pórtico estivo "moi deteriorado" antes da restauración, tanto na policromía como na propia pedra, polo que chamou a "educar" á cidadanía para manter entre todos as condicións deste monumento, sempre "con respecto" e desde a didáctica.

Lorenzo confiou, ademais, en que este programa se sitúe como "unha oportunidade" de coñecer a catedral doutra maneira após uns primeiros meses de Ano Santo no que as restricións e a pandemia condicionaron completamente a actividade do templo, con números por baixo dos aforos permitidos e visitas moi reducidas.

Lorenzo confiou, no entanto, en que os números comecen a mellorar e que en xuño ou xullo póidanse recuperar ou mesmo superar o nivel de visitas do pasado ano.

ACTO DE "SIMBOLISMO". O deán da catedral, José Fernández Lago, tamén se referiu ao traballo de recuperación exercido co apoio da Fundación Barrié da Maza e cuxos resultados se poderán contemplar de novo a partir de agora, ademais do relato da salvación plasmado no propio Pórtico da Gloria.

Pola súa banda, o titular de Cultura destacou o traballo desenvolvido nesta obra arquitectónica como un gran "exemplo" de boas prácticas de colaboración público-privada, ademais de "planificación e rigor". Aínda quedan algunhas obras que están "a piques de terminar", engadiu, pero os visitantes poderán gozar deste monumento á espiritualidade e un "referente" tanto en materia de patrimonio mundial como de proxecto de renovación e rehabilitación.

"Un paso máis dean o retorno á normalidade", sinalou Román Rodríguez, quen destaco a importancia do Pórtico tanto como referencia dos visitantes a Galicia, como tamén "sinal de identidade" para os propios galegos.

Finalmente, Alfonso Rueda destacou esta reapertura polo seu "simbolismo" e como "pistoletazo de saída" para "empezar a renacer" o optimismo após a primeira parte deste bienio Xacobeo, do que aínda "queda moito por diante". Neste sentido, instou a manter "o sentidiño" e a seguir "dando pasos aos poucos" para poder gozar das posibilidades que ofrece un Ano Santo cunha reapertura que se ofrece, en primeiro termo, aos propios galegos