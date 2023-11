Casi una decena de nominados gallegos a los Goya 2024

La 38º edición de los Premios Goya deja cerca de una decena de nominados gallegos, entre los que destaca María Vázquez, que optará a mejor actriz por su papel en Matria, una película por la que el cineasta Álvaro Gago competirá en Mejor Dirección Novel. María Vázquez se encuentra nominada a mejor actriz junto a: Patricia López (20.000 especie de abejas), Malena Alterio (Que nadie duerma), Carolina Yuste (Saben aquell) y Laia Costa (Un amor).

Las nominaciones han sido anunciadas este jueves en un acto presentado por los actores Luis Tosar (ganador de tres Goyas, a Mejor Actor Protagonista por Te doy mis ojos y Celda 211 y Mejor Actor de Reparto por Los lunes al sol) y Anna Castillo (ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por El olivo) que, por primera vez, ha sido retransmitido en directo por RTVE. Este año los Goya se entregarán en Valladolid el próximo 10 de febrero en una gala que presentarán los directores y guionistas Javier Calvo y Javier Ambrossi junto a Ana Belén.

Luis Tosar y Anna Castillo anunciando este jueves las nominaciones a los Goya. ENRIQUE CIDONCHA



Por su parte, Janet Novás concurrirá a mejor actriz revelación por O corno. Llama la atención que esta sea la única nominación de la cinta de Jaione Camborda después de haber ganado la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Asimismo, el músico coruñés Xoel López puede ser galardonado en la categoría de mejor canción por su tema Eco, de la película Amigos hasta la muerte.

Además, la cinta El sueño de la sultana, coproducción con participación de la gallega Abano Producións, se encuentra en la categoría de Mejor Película de Animación. Esta productora de Chelo Loureiro también obtiene una nominación por To Bird or not to Bird a Mejor Cortometraje de Animación. El resto de la representación gallega está formada por la directora viguesa Lorena Ares, nominada a Mejor Película de Animación por su film Hanna y los monstruos; Curru Garabal, a Mejor Dirección de Arte, por Cerrar los ojos; así como Noé Montes, junto a Sarai Rodríguez y Óscar del Monte, en Mejor Maquillaje y Peluquería, por Valle de Sombras.

15 nominaciones para 20.000 especies de abejas una cinta que reúne historias de la comunidad trans

20.000 especies de abejas, la opera prima de Estíbaliz Urresola que habla de la infancia trans, ha dado la sorpresa al lograr quince nominaciones en la 38 edición de los Goya, colocándose como favorita, junto a La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, que suma trece.

Le pisan los talones Saben aquell, el filme sobre el humorista Eugenio, de David Trueba, y Cerrar los ojos, de Víctor Erice, ambas con once nominaciones, y Un amor, de Isabel Coixet, con siete.

Para Estíbaliz Urresola, directora de la cinta que parte como favorita, ha sido una gran sorpresa ver tantas nominaciones. "He ido cargándome de emoción por cada persona nominada en cada departamento, siento mucho cariño y agradecimiento", ha subrayado. La directora vasca ha dicho sentirse especialmente emocionada por la comunidad trans que compartió con ella sus historias para hacer la película y ha defendido su acercamiento al tema, no desde el terreno político e ideológico, sino desde "el cuerpo y la piel", lo que ha facilitado que los espectadores empaticen con la historia. Urresola ha señalado que muchas personas trans "de distintas procedencias" les han agradecido la temática de la cinta porque "sus niños interiores han sido sanados".

Infografía con las nominaciones a los Goya 2024. EUROPA PRESS

De las 201 historias candidatas a los Premios Goya 2024, 69 han sido óperas primas frente a las 50 del año anterior. En cuanto a los guiones, 157 han sido originales y 39 adaptados. De los 116 cortometrajes presentados, 76 han sido de ficción, 27 documentales y 13 de animación.



Los favoritos han copado también las categorías a mejor dirección y película. Por el cabezón a mejor película competirán 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquell y Un amor. A mejor dirección optarán al Goya Víctor Erice (Cerrar los ojos), Elena Martín (Creatura), J.A. Bayona (La sociedad de la nieve), David Trueba (Saben aquell) e Isabel Coixet (Un amor).

En el caso de mejor actor protagonista aparecen como candidatos Manolo Solo por Cerrar los ojos, Enric Auquer por El maestro que prometió el mar, David Verdaguer por Saben aquell, Hovik Keuchkerian por Un amor y Alberto Amann por Upon entry. La llegada. En mejor actriz de reparto estará Ana Torrent por su trabajo en Cerrar los ojos, volviendo a estar nominada a un Goya 27 años después de optar al premio por su papel en Tesis el que no resultó ganadora. En esta categoría hace doblete 20.000 especie de abejas, con Ane Gabaraín e Itziar Latzkano, y optarán también Clara Segura (Creatura) y Luisa Gavasa por El maestro que prometió el mar.



Entre mejores actores de reparto, la terna se reparte entre Marcelo Rubio por 20.000 especie de abejas, Juan Carlos Bellido por Bajo terapia, José Coronado por Cerrar los ojos, Àlex Brendem por Creatura y Hugo Silva por Un amor.