Cascudo: "Segue habendo un teito de cristal para as mulleres"

Xosé Antón Cascudo (Guiriz, 1976) gañou o premio Ramón Piñeiro de Ensaio coa obra A mística da feminidade en Mad men. Será publicada pola editorial Galaxia, que convocou co Centro Ramón Piñeiro.

A serie televisiva Mad Men, que se emitiu entre 2007 e 2015, reflicte o traballo dun grupo de publicistas da axencia Sterling Cooper, que funciona en Nova York nos anos 60. Os protagonistas son homes exitosos, de mediana idade, heterosexuais e brancos. As mulleres son esposas dos profesionais, que volveron ser amas de casa tras acabar a Segunda Guerra Mundial, ou secretarias que se van incorporando ao mundo laboral.

A serie comeza coa chegada dunha secretaria de 19 anos que empeza a traballar na axencia. Un publicista levántalle a saia para que as súas bragas queden expostas aos escarnio dos homes e das mulleres de Sterling Cooper.

Cascudo, que dá clases de Fotoperiodismo na facultade de Xornalismo, estivo vendo a serie. "Recomendeilla a unha amiga e ela díxome que non puido vela porque era machista".

O ensaísta soubo do libro La mística de la feminidad (Cátedra) de Betty Friedan porque inspirou ao creador de Mad Men, Matthew Weiner. "A serie é un reflexo desa época na que se produce a mística da feminidade, cando as mulleres que traballaban nas fábricas porque os homes estaban na guerra volveron á casa, saen das grandes cidades a vivir en urbanizacións, os maridos gañan moitos cartos, teñen fillos e pregúntanse: ‘E agora que?’. O ensaio de Betty Friedan descobre un secreto a voces. Houbo milleiros de mulleres que se viron reflectidas nel".

A serie bota unha ollada aos anos 60 medio século máis tarde. Xosé Antón Cascudo recoñece que se avanzou considerablemente desde aquela segunda onda do feminismo, que se rompeu o teito laboral que limitaba o papel da muller no traballo a ser auxiliar do home como secretaria ou telefonista. Valora que nesta década pasada desde que se rodou Mad men "houbo cambios lexislativos de calado", pero constata que "non houbo unha presidenta en España, Estados Unidos ou Francia. O teito de cristal segue existindo. As elites saben que deben cambiar todo para que nada cambie. Hai unha visión similar da sociedade".

A mística da feminidade en Mad Men estuda o papel social das personaxes, pero non entra na discriminación aos homosexuais ou aos afroamericanos "porque están presentes dun xeito tanxencial". Expón que "a homosexualidade está tratada de xeito tanxencial e o racial aparece cando empezan a contratar secretarias afroamericanas", dado que "son elementos que distorsionaban a aura de home branco, heterosexual e protestante". Aínda que o trasfondo dos grandes asuntos políticos dos anos 60 ocupa o escenario no que están as tramas, onde latexan a oposición a Vietnam e os dereitos das minorías.

Xosé Antón Cascudo tamén imparte aulas nun instituto de Santiago, onde observa que "os rapaces teñen opinións permeadas polas redes, non distinguen se algo é verdade ou mentira, nin sequera se é veraz", polo que as súas crenzas "son verdades absolutas". O que lle preocupa é que "comparten discursos burdos" porque carecen de "conciencia crítica coas imaxes".

Outra intención do seu ensaio é coñecer o poder da "imaxe como xeradora de coñecemento" nunha época "caótica" en que "todo é porque si".