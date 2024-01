Carrodeguas: "Iribarne' trátase dun paseo pola Transición en España"

O cartel da obra non pode ser máis emblemático: uns tirantes coa bandeira de España representan ao protagonista do texto dramático que leva á escea ButacaZero, Iribarne, que non Fraga.

A autora desta peculiar peza teatral é Esther F. Carrodeguas, que tamén sairá ao escenario, como dramaturga, para presentarlle aos espectadores estas tres obras nunha que revisan as distintas etapas políticas de quen foi presidente da Xunta durante quince anos.

A cita será este sábado, ás sete da tarde, no auditorio Carmen Estévez de Vilalba, a localidade natal de Fraga e lugar escollido por ButacaZero para comezar unha xira que inclúe Lugo, o 11 de abril, e que pasará tamén por Santiago, Pontevedra, A Coruña, Ribadavia, O Barco, Vilagarcía, Tomiño, Cangas, Narón, Miranda del Ebro, Bilbao e Vitoria.

"A obra titúlase Iribarne e non ‘Fraga’ porque non vai sobre Fraga en si senón sobre un alter ego que non é el. É un personaxe esaxerado, parodiado. Deste xeito, ademais, tiña eu máis liberdade como creadora do texto. Non se trata de facer un biopic sobre Fraga", explica Esther F. Carrodeguas.

Iribarne estreouse en Madrid, onde estivo en cartel un mes e esgotou todas as entradas, o mesmo que xa pasou en Vilalba. A obra, en clave de humor, foi coproducida por ButacaZero co Centro Dramático Nacional e a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.

Tres episodios

A montaxe está formulada en tres episodios, que reflicten a evolución política de España desde o franquismo, a Transición e a democracia para rematar no periodo de hexemonía de Fraga como presidente da Xunta.

A posta en escena é un xogo coral no que calquera dos actores do elenco pode ser, nun momento dado, Iribarne. No plantel de intérpretes están Xurxo Cortázar, Jorge de Arcos, Esther F. Carrodeguas, Mónica García, Anxo Outumuro e Lidia Veiga.

"Trátase dun xogo escénico onde, nalgún momento, calquera dos actores interpreta ao personaxe principal. Deste xeito, imos percorrendo a súa biografía pero o que se presenta é o personaxe público, político", sinala.

"Non nos paramos nos fillos que tivo, nin na súa voda, por exemplo. Só facemos referencia á morte da súa dona, que ocorreu tres días antes de que Aznar gañase as eleccións e foi por esta relación co momento político. Tampouco contamos toda a súa biografía política senón só o que nos axuda á relectura, principalmente, da Transición que se nos vendeu como exemplar. Pódese dicir que a obra é un paseo pola Transición da man de Iribarne", conta a autora do texto.

A obra dura tres horas pero mantén ao espectador alerta todo o tempo grazas a un ritmo frenético. "Era o ritmo do día a día político do personaxe. A banda sonora que creou Berto —que xa está en Spotify— axuda tamén a isto. A primeira hora é a máis rápida. Posteriormente, o ritmo vai baixando pero a xente non cansa porque saen personaxes cos que temos moita ligazón vital como Salomé, Massiel, Felipe González... e leva moitos gags humorísticos. Tamén hai unha coreografía de danza contemporánea", explica Esther F. Carrodeguas.

Documentación

A autora do texto recoñece que este foi o traballo máis difícil da súa vida. Entre outras cousas, polo intenso labor de documentación que tivo que facer. "Foi difícil porque a súa biografía política é moi extensa e era un personaxe escorregadizo, camaleónico. Documenteime moito lendo as súas memorias, vendo documentais sobre el e tamén sobre a Transición, facendo un chamamento para recibir anécdotas del por correo electrónico, tamén fixen unhas improvisacións sobre a súa figura con público en Santiago, residencias creativas e entrevistas a Manolo Rivas, Encarna Otero e Xesús Palmou, que se verán en breve en YouTube", afirma Esther F. Carrodeguas.

Despois deste traballo, a autora do texto descubriu, entre outras facetas descoñecidas do político vilalbés que non revela por non desenmascarar a obra, "a súa habilidade para utilizar os medios de comunicación para facer o seu relato político e facelo trending topic, era un pensamento moi moderno para aquela época", sinala.

Sen chaqueta e "¡A por ellos!"

‘Iribarne’ inclúe unha das anécdotas máis famosas da biografía de Fraga, sucedida en Lugo, nun mitin que deu na Transición. Ese día, ante centos de persoas que foran protestar, parou o mitin, sacou a chaqueta e berrou: "¡A por ellos!", logrando que se fosen.

"Toda la carne"

A obra tamén lembra a aparición dos biquinis. "Daquela dicíase con Arias Navarro, todo tapado, e con Fraga, hasta la braga". Nós cambiámolo e dicimos: "Con Arias Navarro, todo tapado, e con Iribarne, toda la carne", di a autora.