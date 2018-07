Carrie Fisher aparecerá en el episodio IX de 'Star Wars' con metraje no usado

La actriz Carrie Fisher, que falleció en 2016 a los 60 años, aparecerá de manera póstuma en la película Star Wars: Episode IX por medio de metraje rodado para Star Wars: Episode VII - The Force Awakens que no llegó a ser utilizado, informó este viernes en un comunicado Lucasfilm. "Amamos desesperadamente a Carrie Fisher", dijo J.J. Abrams, realizador de Star Wars: The Force Awakens y que también se hará cargo del noveno episodio, todavía sin título.

"Encontrar una conclusión verdaderamente satisfactoria para la saga Skywalker sin ella se nos escapaba. Nunca íbamos a elegir otra actriz o usar un personaje CG (por recreación digital). Con el apoyo y la bendición de su hija Billie, hemos encontrado la manera de honrar el legado de Carrie y el personaje de Leia en el Episode IX usando metraje no visto que rodamos juntos en Episode VII", dijo.

Este anuncio, sin embargo, contradijo la versión previa de Lucasfilm, que a través de su presidenta, Kathleen Kennedy, aseguró en abril de 2017 que la actriz no aparecería como la princesa Leia en la cinta que cerrará la tercera trilogía de Star Wars.

"Tristemente, Carrie no estará en Episode IX. Veremos un montón de Carrie en Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017) y eso es estupendo", apuntó Kennedy en declaraciones a la cadena ABC durante la Star Wars Celebration que se celebró en Orlando (EE.UU.) en abril del año pasado.

Esta decisión puede estar relacionada con el cambio en el timón del Episode IX, que iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de Jurassic World (2015), pero que, finalmente, fue sustituido por Abrams debido a diferencias creativas con Lucasfilm. Abrams es también coautor del guion junto a Chris Terrio (Argo).

El rodaje de esta película comenzará el 1 de agosto en los estudios Pinewood de Londres. En el reparto confirmado de esta nueva entrega de Star Wars figuran Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Óscar Isaac, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Billie Lourd (la hija de Carrie Fisher), Mark Hamill, Anthony Daniels y Billy Dee Williams.

El medio especializado Variety señaló a comienzos de este mes que la actriz Keri Russell, conocida por sus papeles en las series de televisión Felicity y The Americans, también participará en esta cinta, aunque Lucasfilm no detalló este viernes nada al respecto. Star Wars: Episode IX llegará a los cines en diciembre de 2019.