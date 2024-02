Carmelo Gómez: "Mi destino era ser labrador, pero he sido un verso libre"

Carmelo Gómez (Sahagún, 1962) mantiene intacto el amor por la tierra que le inculcó su padre, un sufrido labrador leonés que nunca terminó de entender aquello de que su hijo prefiriera ser actor a funcionario de Correos. Este apasionado de la palabra y de la vida tampoco olvidó nunca la maravillosa lección que, dice, extrajo de Fernán Gómez: "Un artista de verdad nunca deja de serlo". Por eso, aun atravesado por el dolor, se sube al escenario para interpretar La guerra de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, como su padre se hubiera subido al tractor, aun con media cara desfigurada, para terminar la siega.

Creció en el campo, en un pueblo muy pequeño de León, ¿cómo le llega la vocación de actor?

¡Uff! Cada vez me cuesta más trabajo retrotraeme al origen de las cosas, bien por la distancia o bien porque uno no sabe ya cuál es exactamente el punto de partida de las cosas. Yo tuve la suerte de tener un padre de campo, que me enseñó mucho, pero que también era un hombre muy rígido, que tenía para mí un futuro previsto: ser labrador. En mitad de aquello, yo descubrí que tenía una vocación: subirme al escenario; y como yo soy un verso libre, la seguí.

Y su padre, ¿qué decía?

¡Mi padre me lo rompía todo! Buscaba bajo el hule de la mesa a ver si había guiones, piezas de teatro... y él me las rompía. Estaba empeñado en que yo por ahí no fuese y, claro, yo más empeño ponía en eso. [Risas.] Luego vino el instituto, que es un sitio que, parece que no, pero hace mucho bien. Allí hacíamos obras de teatro y yo —que hacía papeles cortitos porque nunca fui bueno memorizando— disfrutaba muchísimo sobre el escenario. ¡Ya no pude parar!

Se fue de casa.

¡Me tuve que ir, me fugué! Ya no podía más, me angustiaba mucho la situación que tenía en casa, y acabé en Salamanca, en una compañía de teatro. De ahí, luego, marché a Madrid, con Miguel Narros.

¿Acabó su padre por entenderle?

Más que entender esta vocación mía, yo creo que la asumió. Él siempre quiso que estudiara unas oposiciones: primero quiso que fuera abogado y, luego, de Correos. Y... Con las faltas de ortografía que yo tengo, ¿cómo iba a aprobar unas oposiciones? [Risas].

Durante una cosecha, a su padre le dio una parálisis en la cara, usted se asustó mucho al verlo y, sin embargo, él, sin hacer caso a los médicos, siguió trabajando. Aunque esta anécdota tiene varias lecturas, si alguna lección nos dejan los hombres de campo es que, pase lo que pase, el ciclo de la vida sigue. No sé si a usted le pasa también con el teatro, que piensa que siempre hay que seguir con la función.

¡Qué bonito lo has contado! Escríbelo tal cual, porque es exactamente así. Es una tradición que heredamos de unos padres de costumbres firmes, que pagan con su vida y con su esfuerzo lo poco que le sacan a la tierra. Ellos están la mar de agradecidos a la tierra porque les da de comer, y por eso dan su vida, fíjate que maravilla. Esto es una lección para todo aquel que tiene la suerte de verlo. Ahora mismo yo tengo dos costillas rotas y ayer hice una función y antes de ayer, otra. Sé que se puede hacer la función y la hago, porque no quiero parar a un equipo entero.

Siempre seguir.

Eso es, aunque teniendo claro que también hay otra forma de vivir y que al cuerpo hay que tratarlo bien, porque se lo debemos.

Ahora precisamente está haciendo un texto de Miguel Delibes, un autor castellano, pegadísimo a la tierra, con el que se debe sentir muy identificado.

¡Claro! Todo esto que hablamos de las herencias transferidas, y que puede verse en ‘La guerra de nuestro antepasados’, nos sucede a todos. Es decir, mi padre no se comporta así porque sí, sino porque así vio comportarse al suyo. Entonces, durante mucho tiempo, se van heredando errores y, aunque no quiero entrar en rollos sociopolíticos, sí diré que al patrón le viene muy bien que el empleado no se cuide.

¿Su personaje carga con una herencia difícil?

Mi personaje hereda el afán por la guerra, por la competitividad, por la sangre... y otras muchas mentiras; pero tiene un contrapunto: su tío, despreciado por todos, que es el que le da cariño y a la vez le enseña que las cosas pueden ser de otra manera muy diferente.

Se llama Pacífico, pero es un apasionado de la guerra...

Todos los personajes tienen nombres con los que no pueden cumplir. Lo digo porque nosotros podemos tener una presidenta de Madrid que se llama Esperanza, y este es un sentimiento que nunca tuvimos. [Risas].

¿Qué pulsión busca despertar en el espectador?

La función del teatro debe ser descolgarnos todos los aperos que tenemos colgados en el subconsciente, que no sabíamos ni que teníamos, y que nos pueden servir para algo, porque todo nuestro pasado nos sirve para vivir el presente.

Para llegar a concebir de este modo el trabajo del actor, debió encontrar por el camino mucha gente a la que mirar. ¿Cómo fue debutar en el cine de la mano de un maestro como Fernando Fernán Gómez?

Ese es uno de los hitos de mi vida. Cuando yo llegué a Madrid, en el cine buscaban muchas veces actores con aspecto rural para hacer dos frases. En aquel tiempo, a mí me colgaba la pana por todos lados, así que, cuando me vio Fernando, en vez de darme dos frases, me dio siete. Yo sufrí mucho, pero fue ahí, con Fernán Gómez, que tomé conciencia de verdad de que yo tenía que ser actor. Él, seguramente, murió sin saber quién era yo, pero a mí me dio y me enseñó muchísimo. Yo le vi rodar aquella famosa escena [imita la voz de Fernán Gómez]: "Estaba deseando que llegara por acá, señorito". Esa película va de un actor que quiere hacer cine, pero que, como solo logra actuar en el teatro, está sobreactuado. Me marcó mucho.

Usted mismo dejó el cine...

Aquella película de Fernando ya me había enseñado que un artista de verdad nunca deja de serlo; y que la vida son etapas, cambios a los que tenemos que adaptarnos. Dice que son los papeles los que le escogen a usted.

Cuando su madre se estaba muriendo de cáncer, tuvo que interpretar a un personaje que pasaba por ese proceso. ¿cómo hizo para mirar desde el escenario algo que le tenía atravesado de dolor en la vida real?

Volvemos otra vez a ese padre que tiene parálisis en la cara y que se va a trabajar: un actor tiene vocación de contar y no puede parar de contar. Tiene un dolor, un dolor muy grande, y va al escenario con él y cuenta lo que le toque contar pero desde ese mismo dolor, se sirve de él, no se lo deja en casa. El actor no es un zarrapastroso que está deseando acabar la función para irse a cenar con un ligue, es alguien que se deja la piel cada día en el escenario. Yo aprendí a llorar a mi madre ahí y, aunque no soy una persona iconoclasta, el retrato de mi madre sigue yendo conmigo a todas las funciones, siempre; y cuando estoy jodido, me llevo la mano al bolsillo, lo agarro, me emociono y sigo.