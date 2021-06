Carlos del Río: "Aquí solo te reconocen si te retiras o mueres"

Inmortales, como su último disco, así son los integrantes del grupo vigués Motores que tras más de tres décadas de rock y letras incómodas se despiden de sus seguidores. Su líder, Carlos del Río, confiesa que se van con la cabeza muy alta por estar en su mejor momento artístico con nuevo álbum incluido.

Están inmersos en la gira de despedida, ¿no da vértigo dar carpetazo a una banda después de 30 años?

Da bastante vértigo porque llevo en este proyecto 32 años, desde que era un crío. Ahora pienso ¿y cuando esto se acabe qué voy a hacer? No lo tengo nada claro, pero ha sido a causa de problemas mayores míos, de salud. Nuestro trabajo es más duro de lo que la gente se piensa, viajar de un lado para otro desgasta mucho.

¿En qué momento se plantean poner fin al proyecto?

A causa de mis dolencias, a día de hoy me cuesta ya mucho soportar el peso de la guitarra. Estoy pendiente de una operación importante y tengo que concentrar todas mis fuerzas en eso. Creo que es un buen momento porque estamos en lo mejor, cuando sacamos disco nuevo del que estamos muy satisfechos y en plena forma. Es una buena manera de dejarlo. La gira de despedida va a durar dos años porque ahora todo el mundo quiere que vayamos a tocar a su local. En este país si lo dejas o te mueres es cuando obtienes el reconocimiento (risas) y eso nos está pasando. Hemos recibido una cantidad enorme de llamadas, incluso de sitios a los que cuando funcionábamos bien quisimos ir y no pudimos, ahora todos se acuerdan de nosotros. El grupo está muy vivo y vamos a seguir dando caña como siempre hasta el final. Hay la posibilidad remota de que la operación salga bien y podría plantearme seguir, pero a día de hoy es muy improbable.

No hay mejor manera de festejarlo que con un nuevo disco, titulado 30 años inmortales. ¿Qué se va a encontrar el público?

Un formato nuevo porque vamos a hacerlo en acústico por las circunstancias de la pandemia. Es algo nuevo para nosotros y va a ser muy interesante. El público se va a sorprender de cómo hemos tratado las canciones en este formato.

Pedazo de mamón es uno de los sencillos. Háblenos de él.

(Risas) Todos me dicen que soy demasiado directo. No puedo decir a quien va dedicado, pero va para alguien que ha hecho bastante daño al grupo. Pensamos, después de 30 años ¿qué tenemos que esconder ahora? Es una manera de soltar toda la rabia que llevamos dentro por muchas cosas que han pasado. Me he quedado muy a gusto.

Motores lanzó en tres décadas una decena de discos y el primero era Si quieres un amigo cómprate un perro (1990) ¿Es difícil hacer amigos en el ámbito artístico?

Muchísimo, te puedo decir que en 32 años he conocido cientos de personas y los amigos se cuentan con los dedos. Es un mundo con mucha competencia, en el que desconfían unos de otros. El deporte nacional en España es la envidia, aunque tú no subas no pasa nada, lo importante es que no ascienda el de al lado.

En su carrera han compartido escenario con muchos grupos. ¿De cuál guarda el mejor recuerdo?

Con Barricada fue una gran gira, también con Barón Rojo, o el concierto con Fito cuando aún tenía el grupo llamado Platero y tú, con Rosendo... Hemos tocado con todos, guardo muchos recuerdos especiales.

De hecho, empezó en este mundo por Barón Rojo...

Me acuerdo como si fuese hoy, fue en el pabellón de deportes de Pontevedra en el año 1983, presentaban Volumen brutal. Aquel día no se respiraba de tanta gente que había. Yo era un crío y en mi vida había ido a un concierto. Quedé tan alucinado que dije: ¡Esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida! Y al salir de allí reuní todo el dinero que tenía, hasta empeñé unas medallas de oro de la Comunión para comprarme una guitarra sin saber tocarla.

Musicalmente, ¿cómo presenta el grupo al veterano seguidor de Motores y a quien no lo conozca?

Claramente somos un grupo de rock and roll. Mucha gente no sabe como etiquetarnos, que si metal, hard rock... Nos han dicho de todo. Creo que somos un grupo cercano a Motörhead que es rock and roll puro. De hecho, nuestro primer disco iba enfocado a Los Ramones, pero la vida nos ha hecho meternos en terrenos más hardrockeros.

¿Ha cambiado el mensaje de sus canciones respecto al pasado?

Para nada, en los años 90 decíamos lo mismo que ahora. Por desgracia pocas cosas han cambiado. Los que antes estaban oprimidos ahora lo están más, los que antes robaban, ahora mucho más... Me ha pasado revisar canciones antiguas y decir: ¡Pero si esto está pasando ahora!

¿Cómo ve la situación actual y el futuro del rock español?

Creo que hay más grupos que nunca, pero tal y como está la industria discográfica siempre tocan los mismos, los de los 80 y 90. No hay un paso claro a nuevas generaciones porque los promotores quieren asegurar las entradas con los de siempre. Además, no hay oportunidades para grupos emergentes porque Internet ha acabado con formatos como el vinilo o el disco y, con ello, las tiendas que se dedicaban a ello. Antes sacabas un disco y tenías mil tiendas a quien vendérselo, ahora te queda El Corte Inglés y Fnac.

El público más joven ahora está tirando hacia otros estilos puesto que el rock realmente nunca está de actualidad y casi no suena porque no interesa. Es una música incómoda. Lo bonito es decir cuánto te quiero o payasadas así, pero el reivindicar lo mal que están las cosas no le interesa a nadie de los que mandan. Nunca va a estar de moda, pero sigue llenando los estadios.