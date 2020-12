Carlos Núñez: "Un canto a Galicia' con Julio Iglesias acabou soando tradicional"

A peza audiovisual conta con 150 colaboracións de músicos e escritores que conducen este percorrido polo Camiño de Santiago e pola historia de Galicia dende a Prehistoria ata o de hoxe. Iván Ferreiro, Rozalén ou Manuel Rivas fan achegas a esta obra promovida por Turismo de Galicia e producida por Ollo Vivo, a firma dos irmáns lucenses Pepe e Jorge Coira e por Gaspar Boullón. Poderá verse en directo a través da Televisión de Galicia e noutras 17 canles de todo o planeta.

A música galega é o fío condutor deste vídeo que ten como base as conexións celtas no Atlántico que vostede tratou no ensaio La hermandad de las estrellas.

No vídeo aparecen o parque arqueolóxico de Campo Lameiro, os castros, a costa galega, o Pórtico da Gloria,... soará música de moitos estilos, dende tradicional a indie. Hai unha interacción entre os participantes. Paulo Coelho explica o que o Camiño representa para el e Alejandro Sanz revela que un avó seu era de Santiago. Manuel Rivas recita a canción de Amergin, o primeiro poeta de Irlanda, que viña de Galicia. Esa canción está no Libro das conquistas, que fala das viaxes entre Galicia e Irlanda.

Liam Ó Maonlaí recita ese poema en irlandés. El forma parte da peregrinación que fixo Glen Hansard, músico e gañador dun Oscar á mellor canción orixinal por Once dende Irlanda a Galicia hai uns anos.

Hansard fixo a peregrinación nunha barca tradicional a remo, nun curragh. Sufriron un naufraxio no Miño e morreu o capitán, o poeta Danny Sheehy.

Julio Iglesias afirma sentirse galego e rememora o seu Un canto a Galicia, o tema en galego máis visto en YouTube. Como logrou que colaborase?

Hai cinco anos tocamos Canto a Galicia no Albert Hall. Sony entregáballe un premio como o cantante latino que máis vendera e convidoume a acompañalo. Descubrín que é un gran músico. Non se lle coñece esa faciana. Nos ensaios descubrín que escoita aos músicos, que non se limita a cantar. Estiven probando coa frauta, que usaba a xeito de gaita antiga, e el seguía os meus xiros ata que Canto a Galicia acabou parecendo un canto tradicional. Ten unha humildade que é rara nos cantantes. O normal é que canten e que os músicos vaian detrás. Durante o confinamento deixou crecer a barba. Dicía: "Parezco Valle Inclán". Afeitouse para o vídeo, pero deixou o bigote, así que se lle vai ver con bigote.

Falábame de Alejandro Sanz.

Coñecémenos nunha entrega dos premios Ondas de 1997 e coincidimos con Paco de Lucía nun concerto do irmán deste. El asegura que Galicia é a nai de todos. É importante que músicos doutros estilos valoren a nosa música tradicional.

Puxo a Rozalén a tocar a bandurria, o instrumento co que se iniciou na música.

Colabora nunha peza do século XVI con zanfona e vihuela acompañando a Fon Román, que tocaba en Los Piratas, e Andrés Suárez, un ferrolán con moita sensibilidade para a música tradicional. Levan ao pop unha das poucas cancións renacentistas en galego que se conservan. Non entendo por que o renacemento inglés inspirou cancións dende Starway to Heaven, de Led Zeppelin, ou Scarborough Fair, de Simon and Garfunkel, a temas de Sting ou Damon Albarn, e o noso, non.

O cantante e pandereiteiro Xabier Díaz compuxo un tema para esta gravación.

Atreveuse cun aninovo, que é enraizado, pero moi actual. Cristina Castaño colabora con el.

Estamos falando da vilalbesa Cristina Castaño, que é actriz. Como se lle ocorreu que podía cantar tan ben como para incluíla nun vídeo como é o que vai conmemorar a apertura da Porta Santa?

Ah! Hai anos convideina a cantar un tema que nos escribira Pablo Benegas, compositor de La Oreja de Van Gogh. Cristina actuou ante 30.000 persoas e fíxoo moi ben.

Perdoe que reitere a pregunta. Por que se animou a convidar a cantar con vostede nun concerto multitudinario a una intérprete?

Por algunha vez que a escoitara cantar na televisión.

Houbo algún artista que declinase colaborar con vostede? Supoño que haberá quen non se sinta cómodo interpretando un estilo tan diferente ao seu como pode ser a música tradicional galega.

Sorprendeume, pero todos dixeron que si. É o marabilloso de Galicia. Como ben di Alejandro Sanz, Galicia é a nai de todos. Todos colaboraron con xenerosidade. Con Amaral probei a propoñerlles Ondas do mar de Vigo, de Martín Códax, e mandaron un vídeo longuísimo que tiven que recurtar. Foi unha pena.

Elixiu vostede todas as pezas?

Maiormente. Houbo xente que propuxo, como Xabier Díaz. Presentou ese aninovo cun ritmo tipo xota. Por iso, pedín a Iván Ferreiro ese mesmo ritmo, para que tivese unha continuidade.

Iván Ferreiro canta Fariña, un tema que colle a inspiración nunha composición de vostede, Cantigueiras.

Convidamos a Tanxugueiras para acompañalo coa intención de que achegasen o seu aire tradicional á versión.

A Orquestra do Pórtico da Gloria reuniuse por terceira vez para esta gravación.

Non foi fácil porque estabamos todos confinados nas nosas casas. Vivimos en países de medio mundo.

O vídeo reflicte os seus intereses. Están a reivindicación da cultura céltica e o interese pola música tradicional. Remata con Airiños de Pontevedra, do músico Ricardo Portela. O ano pasado presentou vostede un estudo con transcricións das obras que interpretaba este gaiteiro de Cotobade. Están dispoñibles na páxina do Consello da Cultura Galega.

Ricardo Portela recibiu a sabedoría dos grandes, como Soutelo. El preservou ornamentacións e técnicas de gaita moi antigas. Coñecino cando eu tiña 13 anos. Con 18 pediume que transcribise a súa musica. Levoume trinta anos. Aproveitei o confinamento para rematalo.

Airiños de Pontevedra é a composición coa que vostede remata os seus concertos. Nesta oportunidade acompáñano un cento de gaiteiros que colaboraron con vostede ao ancho do mundo.

É a obra máis emblemática de Ricardo Portela. Quixen facer algo especial porque este ano cúmprese o centenario do seu nacemento. Hai gaiteiros de Australia, Hong Kong, Alaska, etc.