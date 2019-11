Carlos Coira: "Pínconús debuta cun musical para toda a familia"

Carlos Coira quería montar unha compañía teatral que se chamase Pínconús. Nunca soubo o que significa. Probablemente, a súa creadora tampouco o saiba. A súa irmá Amparo dicíao de cativa.Pínconú. "E poñíase moi contenta ao dicila", sinala o acto de Rábade nacido en 1969.

Tiña palabra, así que unicamente precisaba de todo o demais. Unha noite invitou cear a catro teatreiros que se chegan aos cincuenta anos: Ana Carreira, Marga Portomeñe e Carlos Iglesias. Os tres convidados xa formaban parte dun novo grupo dramático de Lugo cando acabaron a sobremesa.

Coira soamente lles pediu que a banda teatral fose coñecida como Píncanú. "Son case dúas palabras", explica Carlos Coira como desculpándose pola estraneza que produce o único nome de agrupación teatral galega que leva dúas tiles no título.

Mentres dous irmáns empezaban a facer cinema e un terceiro ensaiaba coa gaita, Carlos Coira marchou dar un rodeo polo camiño da maxia.

A agrupación lucense Pínconús é a única compañía galega que se chama con dous tiles

Empezou por facer ilusionismo en aniversarios de nenos. "Houbo un día de hai vinte anos en que me pediron que actuase nunha guardería e non se me ocorría que tipo de maxia podía facer para nenos tan pequenos". Formou a compañía Unha de Contos, que viña sendo un cruce de camiños entre ilusionismo e teatro. Despois veu Matapiollos, xa profesional, un proxecto que mantivo o alento ata hai un par de anos.

Pínconús será a continuidade. Levan traballando dende xullo do ano pasado, fixeron un ensaio con público no xullo pasado e van debutar na fin de semana do 16 e 17 vindeiros baixo a dirección de José Campanari. "Non queríamos encerrarnos e ensaiar, senón adaptarnos ao ritmo de cada un", dado que Ana Carreira é contadora e dá clase de narración oral, Marga Portomeñe é artesana e actúa con monicreques, e Carlos Iglesias traballa con outros dous grupos.

O nome, Pínconús, era unha profecía que fixara Amparo cando era cativa. Soamente faltaba unha obra para darlle un sentido. A Carlos Coira apetecíalle facer "un musical, con algo de clown". Hai uns días da semana pasada saía de clase de canto coa noite xa iniciada.

Debutan cunha peza dirixida a un público familiar con sete cancións e música de Piti Sanz

PÚBLICO FAMILIAR. "Pínconús" é tamén a peza que van estrear o sábado 16, en sesión de tarde, e o domingo 17, en sesión de mañá e tarde, en Hipócrita Teatro (Doutor Gasalla, 18).

"Hai cinco ou seis anos empezamos a ensaiala con Matapiollos, pero abandonámola". Desapareceu a compañía, pero non a peza; polo que Carlos Coira fixo uns pequenos cambios para a adaptala ao noso proxecto.

"Trátase dunha obra para público familiar; non infantil, senón familiar. Pretendemos que todos o pasen ben", sinala.

O baile e a canción son importantes neste musical sobre catro personaxes que están nunha illa deserta. Tres deles esperan por un tren nunha estación que se dirixirá a Pínconús, un lugar de felicidade. Falan "de todo e de nada". A maiores, hai unha encargada da billeteira que vai e ben, e que se relaciona co trío que espera por un convoi que debe chegar a unha illa. "E como chega un tren a unha illa?", pregúntase Carlos Coira; logo se contesta: "Pola vía".

Entre diálogo e diálogo cantan sete cancións. A posta en escena conta con música de Piti Sanz, a quen poden incorporar en directo nalgunha actuación porque soa cunha guitarra e bases gravadas.