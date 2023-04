Carlos Pereiro (Monterroso, 1987), más conocido como Carlangas, llega acelerado a la entrevista, con cargo, pero sin prisas, entregado a su causa sin horarios: "Vengo de grabar un especial para Radio 3 con Ángel Carmona y se nos fue de las manos", reconoce, y admite que, pese al cansancio, no quería cancelar la cita con el Grupo El Progreso bajo ningún concepto: "Es que luego me leen mis amigos de Monterroso y me mandan fotos", explica, entre tímido y orgulloso, demostrando que, al final, lo que realmente importa es lo que piensan de uno en casa.

¿Qué significa para usted tocar en el FIV?

Para mí tocar en el FIV es casi como tocar en casa, por muchos motivos: fui varios años, es un festival al que le tengo mucho cariño porque lo identifico con el arranque de la temporada y también de la primavera —que es mi estación favorita— y encima es en la provincia de Lugo, que toda mi familia viene de ahí... Es que me gusta muchísimo ir a Vilalba porque me reencuentro con mi familia, con mis amigos.... ¡Es una maravilla!

¿Se siente más querido en Galicia que en otras partes?

La verdad es que tengo mucha suerte y me siento muy querido en general, pero es cierto que en Vilalba siempre se forman unos fiestones impresionantes, porque la gente viene de pasar el invierno con el jersey puesto.

El gallego suele tener un profundo sentido de pertenencia. ¿Cómo lleva vivir fuera de su tierra?

Yo ya llevo media vida viviendo en Madrid, entonces estoy acostumbrado: es una ciudad que me gusta mucho, es muy alegre, vivo en un barrio popular... Pero, por supuesto, nunca olvido mis raíces: de dónde es mi familia, de dónde son mis amigos de la infancia y de la adolescencia... Y tengo una profunda conexión con Galicia y con su música. Si me preguntan, yo soy gallego, por supuesto. Tengo ese sentimiento igual de agudizado que cualquier gallego, que somos gente que siempre estamos fardando de nuestra tierra.

Además, no ha perdido el acento.

¡Sí, sí! Es un signo de identidad y me jodería mucho perderlo. Estoy muy orgulloso de tener acento gallego a pesar de llevar 17 años fuera.

Acaba de sacar disco, Carlangas, ¿cómo define este nuevo proyecto en solitario?

Es un disco de transición entre mi banda anterior, Novedades Carminha, y lo que quiero que sea el proyecto Carlangas. Es el resultado de un año entero haciendo canciones con amigos, en búsqueda de lo que quiero para esta nueva etapa. A mí me gusta la música de baile, me gusta montar juergones cuando vamos por ahí a tocar.

¿En que género se enmarca a partir de ahora?

Creo que siempre fui un artista de pop o de rock y lo sigo siendo, otra cosa es que yo en este disco haya decido volar un poco porque necesitaba probarme, aprender... Y, aunque el resultado ha sido este, creo que siempre lo veo todo desde la perspectiva del rock o del pop. Me siento bien ahí.

Es un regalo de la vida que Manu esté en mi primer disco en solitario. Fue muy generoso

En varias conversaciones le he oído decir que en este nuevo disco se ha estado buscando a usted mismo. ¿Qué ha encontrado?

Encontré cosas que me gustaron muchísimo, como por ejemplo el lenguaje de la electrónica [por su colaboración con Bronquio], que es algo que apenas había probado y que me encantó. También volví a hacer canciones de rock, que hacía tiempo que no hacía... El objetivo era encontrar los lugares donde me siento más cómodo, y lo logré. Este es un disco de apertura, de tanteo para lo que viene... ¡Y lo que viene es música de baile seguro!

Le importa mucho el bailoteo.

Claro, es que tiene mucho de ritual, y nos sirve para vaciarnos de las tensiones, de la ansiedad... La música tiene el poder mágico de ayudarnos a vivir la vida, a ligar, a disfrutar.

Manu Chao colabora en ese proyecto. ¿Qué tal trabajar con un paisano de su talla?

Para mí es un referente absoluto, lo llevo escuchando toda la vida y me ha enseñado muchísimas cosas. Es un regalo de la vida que esté en este primer disco en solitario, que es tan especial para mí. Fue muy generoso conmigo y es una de las sorpresas más grande que me llevé yo de la música.

¿Ahora está centrado solo en este último disco o ya tiene otros nuevos proyectos?

Estoy centrado a tope en la promoción de este disco, pero también en ir haciendo nuevas canciones para sacar pronto un segundo disco, porque ahora ya tengo muchas pistas de lo que quiero hacer.

Mi hijo ya fue mucho a Monterroso. Allí están sus bisabuelos y yo sé que va a ser una tierra importante para él"

Más allá de la música, hace dos años fue padre. ¿Cómo ha sido ese proceso de conciliación de lo profesional con la nueva vida familiar?

Creo que la música hace la vida mejor en general, así que yo comparto muchísima música con mi hijo: desde muy pequeño le pongo discos, le canto mis canciones y saco tiempo de donde puedo para compartir todo esto con él. Por otro lado, tengo que decir que es un lujo tener los horarios que tengo en mi profesión, porque me permiten pasar mucho tiempo con él. A veces cuesta un poquito más conciliar, pero cuidarle siempre es una prioridad.

¿Le gustaría que heredara su pasión por la música?

Yo le voy a apoyar elija lo que elija. Evidentemente, como está rodeado de música, de libros y de películas, es probable que se enganche con algo, pero yo respetaré lo que él decida.

Lo que sí le inculcará sin remedio son sus raíces gallegas, ¿no?

(Risas). Por supuesto. Él estuvo ya muchas veces en Monterroso. Allí están sus bisabuelos y tenemos muchos amigos, así que yo sé que va a ser una tierra importante para él, seguro.