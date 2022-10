El cantante compostelano Futuro Alcalde publica su primer tema, '40k'

Roberto Sanmartín, alter ego de Futuro Alcalde, compagina la música con sus estudios de Comunicación Audiovisual en el campus compostelano de la USC. Antes cursó Publicidad en Segovia.

Este cantante natural de Santiago, de 27 años, acaba de lanzar su primer tema, 40 k, en el que se inspira en las personas que solo piensan en ganar dinero sin pararse a pensar en lo que verdaderamente importa. "Fago música para divertirme e trato temas que me van pasando no día a día. Sempre me mola darlle un toque persoal ou de humor. No drama hai moito fume", afirma Futuro Alcalde, que dice que le gusta el garage, el punk y el noise pop.

El lanzamiento de 40 k ha sido a través de las redes sociales. El videoclip de esta canción fue fruto de un trabajo de clase que les propuso su profesor de Producción Raúl García.

Rodaje. N.QUIÑOY/S.LORENZO

Su grabación les resultó económica. Los equipos se los prestó la facultad de Comunicación Audiovisual, cuyos alumnos colaboraron en su elaboración; el propietario del Paraíso Perdido les cedió sin coste alguno este pub de la zona vieja de Santiago para que sirviese de escenario, los figurantes, captados a través de redes sociales, actuaron por amor al arte y Roberto Sanmartín puso de su bolsillo 50 euros para la decoración y para comprar tabaco.

"A metade do orzamento do videoclip foi destinado a tabaco porque non tiñamos máquina de fume e precisábamos xerar unha atmósfera de escenario de orquesta. A figuración portouse increíble e estivo fumando desde as nove da mañá ata a fin de rodaxe. A directora non se deu conta que era asmático e deixeime máis cartos en Ventolíns cá en cigarros", cuenta.

La novel directora del videoclip, la lucense Ximena Torrón, de tan solo 18 años, es una alumna de segundo de Comunicación Audiovisual que sueña con "continuar dirixindo e montando" este tipo de productos. Le gustaría seguir los pasos de Pedro Artola, que ha dirigido video musicales de Karol G, Guitarricadelafuente, Gabriela Richardson o Sen Senra, entre otros conocidos intérpretes.

Futuro Alcalde, que precisa que su nombre artístico "vén porque estou moi comprometido coa política local da miña cidade", ya está preparando su primer EP, junto a su productor, Santi Romero, del que, según anuncia, "nunhas semaniñas poderase escoitar o primeiro tema 'Me jodiste el orgullo'.