A Candeloria xuntou 3.500 persoas cada día na súa edición de máis éxito

A Candeloria pechou o seu décimo aniversario coa edición de máis éxito ata o momento. O festival de rock, rap e ska celebrouse no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo o sábado e domingo pasados, 1 e 2 de marzo. Cada noite xuntou un público de 3.500 persoas, que viviron emocionadas concertos de bandas galegas e estatais.

"Foi unha edición marabillosa e marcada polas despedidas", destacou o director do evento, Manu Fernández. A Candeloria apostou dende os inicios por traer a Galicia bandas galegas e estatais de alto nivel e compromiso social. Con dez anos de vida, este proxecto logrou consolidarse como un referente no norte de España, con público de toda a península.

Nesta edición o público viviu momentos de gran emoción, como a despedida dos escenarios galegos do grupo ZOO. A banda valenciana regresaba a A Candeloria cun público totalmente dedicado a noite do venres.

Na noite do sábado despedíanse os tamén valencianos Mafalda, así como Los Chikos del Maíz, que anunciaron un descanso dos palcos.

Con un cartel no que tamén estaban Dakidarría, Rebeliom do Inframundo, Ira, Pigs Parlament, Kamikazes, Soziedad Alcoholika, Talco, Tribade, Arrythmia ou Me Fritos and The Gimme Cheetos, A Candeloria logrou encher o Pazo nas dúas datas, con 3.500 persoas cada noite. "É a edición de máis éxito ata o momento", sinalou o director do evento.

Ademáis, na mañá do sábado, levaron a festa ao centro de Lugo, impulsando os tradicionais Cantos de Taberna, nos que nove agrupacións animaron as tabernas da zona.

O festival realizouse co patrocinio da Área de Cultura, Turismo e promoción da Lingua do Concello de Lugo e a Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, Mahou e Contravento.