A Candeloria irrumpe en Lugo: "Soy de Ávila, vengo de Salamanca y esto es lo más"

Venir de Ávila hasta Lugo un fin de semana puede hacerse por dos cosas, explica Dani, profesor de Historia en Salamanca y abulense: "O para comparar las murallas de las dos ciudades o para disfrutar del Candeloria, que es lo más".

Junto a él, sus amigos Nico y Tomás, llegados de Asturias y de Salamanca, avalan el testimonio de su colega: "Ver a Zoo, que se despide este año, bien merece los kilómetros", sostienen.

Como ellos, cientos de personas de las cuatro provincias de Galicia y de buena parte de toda España han decidido acudir al festival A Candeloria, que desde ayer acoge el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo y que se prolonga a lo largo de la jornada de hoy, atraídas no solo por la fama punk del evento –que cumple su décimo aniversario–, sino por la actuación de Zoo, un mítico grupo valenciano de rock y ska que este año dice adiós a los escenarios.

"Ao principio merquei as entradas porque quería ver a Zoo. Cando me enterei de que estaban, dixen: Non o podo perder!", confiesa Cris, una ourensana que trabaja como bióloga en Madrid y que ayer viajó expresamente a Galicia para disfrutar del Candeloria.

Reconoce que Zoo fue quien le hizo comprar la entrada, pero admite que cuando confirmaron a Dakidarría le dieron la alegría del año: "Comecei a saltar de alegría. Dakidarría está sempre no meu corazón!, asegura, mientras sus amigos se meten en un pogo al ritmo de En Compostela, uno de los temas más esperados de los del Val Miñor.

Asistentes a los conciertos de este viernes. SEBAS SENANDE

Junto a los emblemáticos Zoo y Dakidarría, actúan en el A Candeloria los grupos Kamikazes, Ira Rap, Zoo, Pigs Parlament y Rebeliom do Inframundo, que cuenta con un grupo de fans entre los asistentes al festival.

"Eu son seguidor de Rebeliom ata a morte", grita Andrés, un lucense entusiasmado con la actuación de la banda pontevedresa, que se hizo famosa por sus reivindicativas letras de rap en gallego. "Gústame vir a A Candeloria porque escoito cantar en galego, e eu son moi nacionalista", confiesa.

A su lado bailan dos amigas suyas venidas de Ourense. "Os tres levamos a estreleira porque queremos reivindicar o independentismo, aínda que sei que neste momento a política non importa moito, o que importa é a diversión", precisa entre risas Andrés, que dice llevar esperando este festival "moitos meses".

Andrés, junto a sus amigas Cris e Iara. SEBAS SENADE - A Candeloria

Unos metros más allá, reluce el poder de convocatoria de Ira, un grupo madrileño de rap feminista y antifascista formado por Medea, Raisa, Sátira y Elvirus que moviliza a contingentes de seguidoras y seguidores allá por donde va.

Es el caso de Ainara, llegada del País Vasco, que dice ser "una fanática" de estas raperas. "Cuando me enteré de que venían a Lugo, convencí a mis amigas para venir a este festival", recuerda. "Sus letras significan mucho para nosotras", explica, y señala la camiseta que lleva puesta, con el símbolo del grupo.

Las propias artistas colgaron en Instagram una imagen del cartel del festival y escribieron: "Nos vemos en un ratín", junto a un montón de emojis de fueguitos que mostraban sus ganas de darlo todo en Lugo, una ciudad que anoche volvió a demostrar lo mucho que le gusta divertirse.

A Candeloria seguirá hoy en el barrio da Ponte a partir de las 13.00 horas con los esperados cantos de taberna. Distintos grupos y músicos recorrerán cafeterías, bares y restaurantes lucenses para alegrar a los comensales.

Aunque los grandes protagonistas de la jornada serán Los Chikos del Maíz, que actuarán a partir de las 23.30 horas, de nuevo en el Pazo de Feiras y Congresos. El grupo valenciano –formado por los MC's Nega y Toni el Sucio, junto con el DJ Plan B– hará sonar en Lugo sus temas más contestatarios.

También estarán en la última noche del festival los valencianos de Mafalda –en la que será su única parada en Galicia antes de despedirse de los escenarios–, Arrhythmia, Talco y Me Fritos and the Gimme Cheetos.