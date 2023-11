A Candeloria desvela o cartel completo da súa décima edición

O festival lucense A Candeloria vén de anunciar este martes as bandas que integran o cartel da décima edición do evento, que se celebrará o 2 de marzo de 2024 no Pazo de Feiras e Congresos,

A finais de setembro a organización do festival desvelaba os primeiros nomes das bandas que participarían no X aniversario da Candeloria: Los Chikos del Maíz, Arrhythmia, o grupo de rap barcelonés Tribade e os italianos Talco. A eles sumaranse Soziedad Alkohólika, Mafalda –dentro da súa xira de despedida–, Me Fritos and the Gimme Cheetos e La Duendeneta.

O festival anunciou ademais o sorteo dun abono dobre o vindeiro luns 13 de novembro. As instruccións para participar están dispoñibles nas súas redes sociais.

As entradas están á venda na web do festival a 35 euros máis gastos de xestión.