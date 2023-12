A Candeloria anuncia nova data coas actuacións de Zoo, Rebeliom do Inframundo e Familia Caamagno

Os organizadores da Candeloria sorprenderon este luns co anuncio dunha nova data do festival que se suma á xa confirmada do 2 de marzo de 2024. Un día antes, o venres 1, o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo acollerá a Festa X Aniversario, unha nova xornada de concertos encabezada pola banda Zoo, na que será a súa única data en Galicia.

Xunto ao grupo valenciano actuarán Rebeliom do Inframundo, Familia Caamagno, Pigs Parlament, Ira, Kamikazes e Jordi Pánico.

As persoas que xa mercaran a entrada para o sábado 2 terán acceso exclusivo á compra do pase para o venres durante catro días –do 14 ao 18 de decembro–. O 19 de decembro sairán á venda as entradas para o público xeral.



Na xornada do sábado subiranse ao escenario Soziedad Alkohólika, Mafalda –dentro da súa xira de despedida–, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Los Chikos del Maíz, Arrhythmia, o grupo de rap barcelonés Tribade, os italianos Talco e La Duendeneta.