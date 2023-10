"O cancioneiro de Dorothé tamén fala da violencia contra as mulleres"

O traballo que a musicóloga suíza Dorothé Schubarth fixo co profesor Antón Santamarina hai case 40 anos non caeu en saco roto. O cancioneiro recompilado por eles dous polas aldeas, 'Cántigas populares', converteuse na biblia da música tradicional galega pero tamén nun rexistro único do sentir dun pobo ao longo do tempo, que quedou reflectido nesas cancións que se transmitiron de forma oral xeración a xeración.

Case dous meses despois do seu falecemento, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organizou onte -en colaboración co Concello de Lugo- unha homenaxe a Dorothé Schubarth polo seu labor a favor da cultura galega, que tivo lugar na Deputación, dentro dos Faladoiros da Memoria incluídos na Gala dos Premios Mestra e Mestre da Memoria. "O cancioneiro que recolleu Dorothé Schubarth con Antón Santamarina está a ser consultado para moitas cousas non só a nivel musical senón tamén para temas de léxico, gramática e para estudar a violencia exercida contra as mulleres a través do tempo, que se reflicte tamén nas cántigas", indicou a cantareira Branca Villares, unha das participantes na tertulia -moderada por Lois Pérez- xunto co músico Richi Casás e o musicólogo Sergio de la Ossa. No acto tamén estivo presente o zanfonista Germán Díaz, que presentou varias pezas, dentro dun proxecto que tiña con Dorothé Schubarth para facer de Lugo a capital europea da zanfona.

Villares apostou na súa intervención, para dignificar o legado de Dorothé, por traballar "na resignificación das nosas músicas, divulgando dende o ensino os procesos -e non os sucesos- e dándolles uso e razón de ser cantando". A cantareira cualificou o cancioneiro de Dorothé e Antón como "a obra magna da nosa tradición musical pola súa dimensión, o seu rigor e a oportunidade no tempo". E insistiu en que Dorothé "detestaba que o recoñecemento se centrase na súa persoa, só quería propagar o coñecemento científico convertíndose o seu traballo nun cancioneiro de referencia pola análise musical das cántigas que chegaron ata a nós grazas ás súas recollidas e aos mecanismos de transmisión oral".

Cántigas que xiran en torno a uns ambientes de memoria que xa non son os actuais pero que foron conservados grazas ás memorias populares moitas veces gardadas nas voces das mulleres. "E foi Dorothé quen soubo dar o seu lugar ás mulleres que cantan", concluíu Branca Villares.