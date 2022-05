Bunbury cancela su gira de despedida: "Me es imposible hacer más conciertos"

El artista Enrique Bunbury, que tenía previsto actuar en Pontevedra el 12 de agosto dentro de su gira de despedida de los escenarios, ha anunciado este domingo que suspende todas las citas de El último tour. "Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron", explica el artista en un comunicado oficial divulgado a través de sus redes sociales.

"Lo que pensaba que estaba controlado, está totalmente fuera de mis manos y de mis deseos. A estas alturas, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos", continúa demoledor Bumbury, que pone fin así a sus 35 años de carrera.

Las entradas para la cita en la Boa Vila, la única fecha en Galicia, iban a salir a la venta este miércoles, 18 de mayo, a las 12.00 horas. Finalmente, no podrá ser.