'El buen patrón' busca doblete en los Oscar

El director Fernando León de Aranoa ha celebrado este martes 5 de octubre la elección de El buen patrón como la película que representará a España en los Óscar y espera no solo que esta cinta acabe entre las cinco nominadas, sino que "tenga alguna nominación más", en alusión al trabajo de Javier Bardem.

"La presencia de Javier (Bardem) no solo es importante por su relevancia allí, gracias a las nominaciones al Oscar, sino por el trabajo que hace en la película. Ojalá la película no llegue solo a alcanzar la nominación a Mejor Película Extranjera, sino que tenga alguna otra más", ha señalado en la Academia de Cine tras conocer la elección.

El cineasta, acompañado del productor de la cinta, Jaume Roures, ha calificado de "espectacular" el papel de Bardem en la película y confía en que "allí sepan verlo y reconocerlo". "Cuando tengamos la oportunidad de mostrarlo allí, se podrá apreciar y valorar", ha añadido.

Roures también ha ensalzado la importancia de Bardem para la película y su proyección internacional. "Es cierto que Javier y Fernando tienen esa proyección internacional que se tiene que rentabilizar, no podemos desvalorizarlo. Pero la apuesta por Javier es porque somos amigos, cuadraba con la historia y solo él podía darle los matices a la película", ha añadido el productor.

El propio Roures, que ha recordado que "se repite la historia" que ya vivieron hace casi 20 años con Los lunes al sol, espera con humor que en esta ocasión "vaya un poquito mejor". Se ha calificado como "el pesimista" del equipo de la película, ya que no esperaba estar compitiendo finalmente para entrar en los Oscar.

"No es que no fuera del todo optimista, pero quizás un poco más que él", ha señalado el cineasta, quien con humor ha admitido estar muy contento pese a "que no se nota por fuera por ser como los deportistas de élite". "Es como la película, que es comedia pero no se nota mucho", ha añadido entre risas.

"Había recibido muy buena sensación de los compañeros y de los pases que ha habido. Me habría creído cualquier resultado por la calidad de las otras películas, pero es verdad que esa efusividad que había recibido de compañeros me hacía pensar que había alguna posibilidad", ha explicado.

León de Aranoa ha recordado cómo vivió con Los lunes al sol, una candidatura que ahora "tiene algo de deja vú". "Tengo un recuerdo maravilloso y vívido de aquello, cuando dimos una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes por este mismo motivo", ha apuntado, para luego desgranar algunas de las claves que cree tiene El buen patrón para los Oscar.

"La sátira que muestra esta película es la misma que la de Parásitos, que ya hablaba de diferencias sociales y ganó hace unos años", ha destacado. Para León de Aranoa, además hay un "humor de picaresca" que "seduce a todos y cae bien por más que lo que haga no parezca bueno".

"El humor cambia en los sitios y viaja muy mal, pero esta película lo enraíza con el drama y el dolor de los personajes y eso sí que es común. Todos lloramos por las mismas cosas, pero nos reímos de cosas diferentes", ha defendido el director madrileño.

Por su parte, Roures –que ya ha avanzado que la película se está mostrando en distintos mercados– ha añadido que el objetivo más inmediato de El buen patrón es "que los cines se vuelvan a llenar". "Este trimestre nos jugamos muchas cosas, si la gente no vuelve masivamente a los cines, después lo tendremos más difícil. Ahora los esfuerzos en esa dirección y, después, si nos dan premios, mucho mejor", ha concluido.