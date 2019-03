Bryan Adams anuncia tres conciertos en España en diciembre

El cantante canadiense Bryan Adams ha anunciado este martes tres conciertos en España para el próximo mes de diciembre, según ha informado la promotora Doctor Music.

Enmarcados en la gira Shine a light tour 2019, el artista comenzará su gira por España el 9 de diciembre en el Wizink Center de Madrid; proseguirá en el BEC! de Bilbao el día siguiente; y concluirá el 11 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas de éxitos y una marca exclusiva que define su estilo en el rock'n'roll, Bryan Adams realizará durante 2019 una gira internacional para presentar su nuevo álbum, Shine a light, que salió a la venta el pasado 1 de marzo.

Las entradas se podrán adquirir a partir del 19 de marzo a través de doctormusic.com y entradas.com, y el precio oscilará entre 42 y 60 euros.

Bryan Adams es conocido, entre otros, por temas como (Everything I do) I do it for you, Summer of '69 o por su colaboración con Rod Stewart y Sting en All for love.

El artista ganador del Grammy ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo.