Brokktt: "Con solo 3 años ya le robaba las sartenes a mi madre para tocar"

Con solo 23 años, el gallego Carlos Lago está haciendo realidad su sueño. Conocido artísticamente como Brokktt, es uno de los traperos emergentes con más éxito del momento. Su último tema (Dices que te vas) ha conseguido en un mes más de 220.000 reproducciones en las plataformas digitales y el joven ya prepara nuevo single.

Este artista tomiñés empezó a coquetear con el rap underground con 15 años, pero la pasión por la música le viene de familia. "Lo viví desde siempre en mi casa. Mi abuelo era músico, mi primo tocaba en una orquesta, mi hermano en una banda y yo con sólo tres años ya le robaba las sartenes a mi madre", explica.

Señala que en la adolescencia pasaba las tardes rapeando en las calles con los amigos. «Empecé a escuchar rap gracias a mi hermano que me enseñó la película 8 Millas de Eminem y me encantó. Fue cuando empecé a cogerle el gustillo a este estilo y a participar en batallas de gallos con los colegas». Y una noche de fiesta nació Brokktt... "Estábamos en un bar rapeando y salió de una rima que hice, quería decir 'bro' y me salió 'broke' y así se me quedó el nombre".

Para mi el trap es hacer lo que te da la gana, por eso triunfa, es un estilo sin reglas

Aunque le apasionaba el rap, con el auge del trap en España decidió dar un salto: "Me dije: ¿Por qué no voy a probar nuevos estilos?". Así empezó a componer sus primeras temas, "casi todos sobre el desamor", bromea, pero reconoce que los inicios fueron duros. "Me recomendaron que no siguiera, que no valía para esto", recuerda el joven que ahora tiene éxitos como Pram pu pa, Game over o Tutto benne en los que refleja experiencias personales con ritmos pegadizos con la colaboración de artistas como Cristian Yennia o Alberto Malleiro. Su último single, 'Dices que te vas', producido por Sete Sousa y con un videoclip en el que aparecen influencers como Samu Replay o Larita Franco está arrasando entre los jóvenes. "Para mi el trap es hacer lo que te da la gana, por eso triunfa, es un estilo sin reglas", recalca.

Inmerso en plena promoción de este single, Brokktt no descansa y el día 14 lanzará un nuevo tema (Bala perdida) junto al rapero catalán Koke K2. Además, antes de verano tiene previsto sacar otro éxito con el productor Chus Santana - que trabaja con artistas como Omar Montes- "le llamo el flow rompediscotecas", avanza el joven.