Brenda Mondelo: "Neste poemario sigo a conversa cunha veciña que xa non está"

Brenda Mondelo fue niña única en O Seixo, un lugar de Pedrafita do Cebreiro sobre el que la periodista no se atreve a calcular el número de vecinos que había en aquellos años 90. Cuando Brenda llegaba del colegio corría a la casa de Celia para hablar con ella. Ella murió en 2017. Brenda Mondelo, que tiene 27 ahora, publica su primer poemario, O espello de Celia, que le sirve para "seguir" esa conversación y que ha supuesto su debut literario. Este martes lo presentó en Lugo, acompañada de Xulio Xiz y Sabela Pérez.

Hace literatura desde que era niña "porque había dúas nenas que viñan en vacacións, pero era a única na aldea e tiña moito tempo que ocupar; así que lía e escribía". Transcurridos cuatro desde que Celia se marchase, decidió contestarle "a raíz de que me acordei da súa roseira, de como regaba a roseira, dos coidados que me recomendaba". Explica que "este libro nace da relación entre a vida e a morte, entre a lembranza e a desaparición". Su vecina era "un elo que me guiaba ao encontro de varias xeracións dos meus".

Ni Celia conocerá el mundo de Brenda ni Brenda pudo palpar y escuchar el mundo en el que sufrió y disfrutó Celia

Mondelo va contando a Celia los acontecimientos de estos tiempos que no podrá conocer como una continuidad en la línea temporal. "Ela era reservada. Era de Pacios, casou para Seixo e volveuse a mellor amiga da miña avoa. Contábame cousas da infancia, do cantar do carro, de cando se xuntaban para contar historias no filandón, dos lugares polos que pasaban os bois. Como eu non os coñecera, imaxinaba", apunta a poeta. Ni Celia conocerá el mundo de Brenda ni Brenda pudo palpar y escuchar el mundo en el que sufrió y disfrutó Celia.

Mondelo incide que le emocionaba escribir ese poemario, por eso lo hizo, "porque soamente escribo do que me emociona".