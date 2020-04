"'Breaking Bad' é acción, intriga, humor e, sobre todo, poesía"

→ Unha película

Parásitos, moi recomendable nestes tempos de confinamento. Fala do talento do ser humano para o bo pero sobre todo para o malo! Un retrato do noso ser máis íntimo feito dende Corea, con moito humor tamén.

→ Unha serie

Breaking Bad. O único malo de esta serie e que unha vez que a rematas quedas con unha perda dentro de ti que sabes que ningunha outra serie vai substituír... Amar e odiar ao mesmo personaxe. Intriga, acción, humor, pero sobre todo poesía en cada plano.

→ Un libro

El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Dende Suecia con un humor moi galego, e o libro máis divertido que lin nunca, e un dos máis intelixentes! Riste tanto que suspendes o pensamento. A película non a recomendo.

→ Un disco

18 de Moby. Relaxa e eleva o espíritu. Sen dúbida un dos mestres da música electrónica!.

→ Outra alternativa

Escoitar a natureza.