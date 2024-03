Boente: "Ahora pinto sobre cartón y contrachapado, me gusta el resultado"

Hace dos años que se jubiló y ahora sí que le queda más tiempo para pintar y, también, para exponer. Antes pintaba pero, en cambio, no mostraba su obra al público porque la vida no le daba para más. Su trabajo como profesor en la Escuela Superior de Arte e Deseño Ramón Falcón y la dirección de la galería Clérigos le robaban horas para ello.

Ahora es distinto y por eso este viernes Boente inauguró una exposición en Lugo. Es en la galería La Catedral 2, en la rúa Bolaño Rivadeneira, 17. Se podrá ver de lunes a sábado, de once a dos y de cinco a nueve, hasta mediados de mayo.

"Son veintisiete cuadros los que expongo, la mayor parte de tamaño pequeño. No soy muy amigo de hacer exposiciones con muchos cuadros pero, en esta ocasión, como son de tamaño pequeño, van más que lo que es habitual en mí", dice el pintor.

Esta es su primera exposición desde hace cuatro años. Su título es muy humilde: ‘Obra reciente’. Su última muestra fue justo al inicio de la pandemia, en marzo de 2020. También en la misma galería, solo que en la rúa Bispo Basulto. Duró quince días debido a las restricciones.

Pese a que esa fue una exposición truncada por el covid, la muestra que inauguró ayer Boente no incluye ninguno de aquellos cuadros. Toda es obra nueva.

Y aunque lleva toda la vida pintando y acumula muchos años de experiencia, ese largo viaje por el mundo del arte no lo priva de seguir innovando. Es por eso que Boente decidió probar a pintar sobre dos soportes diferentes: el cartón y el contrachapado. El resultado lo entusiasmó.

"Sigo pintando con acrílico, lo que cambié fue el soporte. Ahora utilizo el cartón y el contrachapado y me gusta el resultado. Uso el cartón de caja, duro, como el embalaje de un televisor. Le pongo una capa por encima de un material para que no absorba tanto y pinto. Luego, al final, pego el cartón a una tabla. También pinté algunos cuadros en una tabla de contrachapado directamente dejando, incluso, ver alguna veta de la madera y me gusta cómo queda", indica el artista.

Otra de las novedades de esta nueva tanda de cuadros es el uso del dorado. "No es pan de oro, es una pintura italiana que da un aspecto metálico. Con pan de oro es complejo trabajar. Pero con esta pintura se logran también buenos resultados que permiten dar a las obras una referencia gótica, modernista o de art déco", afirma.

En cuanto a la temática de esta obra reciente, no hay variaciones. El bodegón sigue siendo el tema predominante. Pero no es un bodegón entendido en el sentido tradicional en sí.

"Desde hace años, trabajo el bodegón pero es un bodegón diferente, que incluye animales y formas que yo mismo ni sé lo que son. Hay frutas y floreros, sí, pero no es lo único. Digamos que más que bodegones son mesas en las que hay algo. Por lo tanto, no considero estos cuadros como bodegones al uso", dice.

Boente cuenta que se acostumbró tanto a pintar una escena sobre una mesa que "me resulta muy difícil hacer una composición si no utilizo ese soporte". Un soporte que también varía de forma ya que hay mesas redondas, cuadradas o con perspectiva invertida.

En cuanto al color, también hay cambios. Pasó de los grises y tierras a los tonos más vivos pero, en todo caso, "siempre se trata de mezclas, no hay colores puros", señala el pintor.