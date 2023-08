Bieito Romero: "O boom celta de Galicia era un xigante cos pés de barro"

A música do grupo coruñés Luar Na Lubre estivo tres meses en silencio. Suspenderon a tempada de concertos para acabar de dar forma a XX Encrucillada, que está composto por un libro que percorre corenta anos de historia da banda con artigos de sesenta autores e un disco no que revisan 16 temas propios. Este mes volveron aos escenarios para ir tachando datas de presentación que se prolongan máis aló deste ano.

Como se presenta un disco novo ao público?

Nós facémolo dun xeito progresivo. Imos poñendo temas en escena e vemos cómo os recibe a xente. No caso deste álbum é diferente porque son temas nosos escollidos que regravamos, aínda que manteñamos a idea orixinal. Son temas significativos, pero non os máis coñecidos.

Botei en falla O son do ar, que tivo soa mundial pola versión de Mike Oldfield.

Dese tema fixemos cinco ou seis versións en disco. E haberá máis.

Foi unha das primeiras pezas que compuxo.

Si, é do 85 ou do 86; de antes que existise o grupo.

Non cansa de tocalo despois de case corenta anos?

Canso se estou tocándoo eu so; pero en público, non. Cada público é distinto.

Fáleme do criterio na escolla dos 16 temas.

Son cancións que non son as máis coñecidas, pero que teñen importancia na traxectoria do grupo. Hai un equilibrio entre os temas instrumentais e os cantados. As cancións están interpretadas polas cantantes que pasaron polo grupo, así como por colaboradoras como Sés ou a asturiana Marisa Valle Roso. É unha encrucillada para seguir traballando.

Tamén o derradeiro disco físico.

Os CD non se venden, nin sequera se venden os reprodutores. Pero seguiremos gravando noutros formatos.

Haberá versión en vinilo?

Eu son coleccionista. Teño 2.000 vinilos na casa. Pero a edición en vinilo é moi cara, é para nostálxicos. De todos os xeitos, é probable que a fagamos por estética. Comenteille que temos unha canción de Pablo Milanés?

Penso que non.

Chámase El largo camino a Santiago. Compúxoa en 2009 para a súa última muller, a galega Nancy Pérez. Morreu pouco antes de que gravásemos un vídeo. Foi unha pena. Pediunos unha versión como el entendía a música celta, ao xeito dos Dire Straits. A banda de Mark Knopfler ten sonoridades celtas porque el é un gran coñecedor da música irlandesa e escocesa.

Volvamos a XX Encrucillada.

Como era o noso 20º disco parecíanos significativo. Estamos nunha encrucillada na que pasamos da música física á etérea e queriamos volver atopar á xente de Luar Na Lubre, coas vocalistas.

Tiveron cinco vocalistas. O número parece elevado.

Tivemos cinco vocalistas e vinte músicos. Parece que cambiamos máis de vocalistas porque, como adoita dicirse, "quen ten o micro ten o poder". Algúns marcharon, otros empezaron unha carreira en solitario.

Por que sempre teñen unha muller ao micro? Por que a voz de Luar Na Lubre é feminina?

As mulleres son moi importantes na música celta, tanto nas illas británicas coma entre nós. As mulleres son as portadoras da tradición. A voz das mulleres adáptanse á nosa forma de facer música folk. Nós non traballamos para unha voz, senón que é parte dun contexto e debe adaptarse ao grupo. Todos temos que adaptarnos ben porque temos unha estética ampla.

E unha identidade moi marcada.

Ao longo de todos estes anos houbo moitos cambios na nosa forma de entender a música, pero hai un pouso. Manter ese pouso é a clave de que sigamos.

A música tradicional volve ser puxante polo encontro coa electrónica.

Nós tamén fixemos música electrónica, pero dun xeito sutil. Metemos programacións no ano 2004. Nese campo funciónanos como un detalle, un punto de encontro. Desde a tradición podetocarse un abano moi grande. As músicas de raíz son a nai de todas as músicas. Nós somos músicos de folk, dunha música moderna e non tradicional. A música celta é relativamente moderna, como o jazz, o blues ou o rock.

Luar Na Lubre é un dos poucos supervivintes do boom da música celta en Galicia.

Ese boom era un xigante con pés de barro que non soubemos aproveitar. Era o momento de facer unha plataforma cultural galega e non soubemos. O noso caso é extraordinario. Tocamos con regularidade na Península e en América. É unha loita continua porque a música celta non está nos medios de comunicación, mentres que en Francia, nas illas británicas ou en Alemaña está nas listaxes dos discos máis vendidos. Busque vostede no dial, xa non digo celta, senón que soe diferente.

Que nos faltou?

Autoestima. Non soubemos nin sabemos organizarnos para crear unha infraestrutura. Hai bandas moi boas que desaparecen porque no poden sosterse.

Era aínda máis difícil cando vostede comezou, nos anos 80. Empezou na adolescencia coa gaita.

Non tiña antecedentes na familia, non sei o motivo de que me gustase tocar. Sendo cativo, o meu irmán, que ten 11 anos máis, levábame no coche da Coruña á nosa aldea en Niño da Aguia, paramos nunha gasolineira. Díxome que comprase un casete. Comprei unha cinta de gaiteiros. El protestaba porque lle gustaba o rock.

Como foi a súa primeira gaita?

Vendín unha emisora de radioafeccionado e comprei na Coruña unha gaita fabricada en Valencia, que era moi mala. Cos cartos que me sobraron comprei o primeiro disco de Emilio Cao, Fonte do Araño. Vin un disco dun tal Alan Stivell e compreino tamén.

Como aprendeu a tocala?

De xeito autodidacta. Tiña un método de Antón de Santiago, pero non era moi bo. Fun coñecendo músicos, corrixindo vicios e aprendendo deles.

Vostede baila?

Gústame ver bailar, pero non teño nin idea. A excusa é que, como toco a gaita, non podo bailar.

Por que non canta?

Porque non me atrevo. Pero non desafino, eh?

Non esperaba que desafinase sendo músico.

Non crea. Hai músicos que desafinan ao cantar.

O acordeón veu despois da gaita.

Foi en Lorient,no festival de 1986. Quería comprar unha frauta traveseira de madeira, pero as que vendían eran carísimas. Cando xa marchaba vin nunha tenda un acordeón diatónico de rebaixas.