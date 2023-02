Una biblioteca móvil llevará la lectura a diez municipios de Lugo

A Furgoteca, el nuevo servicio de bibliotecas móviles financiado por la Xunta, acercará la lectura mediante una furgoneta con 500 libros a municipios del rural de Lugo y Ourense que no disponen de servicio de biblioteca permanente a finales de este mismo mes.

La iniciativa visitará 20 ayuntamientos en total. En concreto, en Lugo estará en Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita, Samos y Triacastela. En Ourense los municipios son Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Oímbra, Trasmiras y Vilardevós.

Así lo anunció este martes el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, durante la presentación de este proyecto en la Cidade da Cultura, donde se han mostrado las dos furgonetas "llenas de libros" que recorrerán la comunidad. Rodríguez explicó que las bibliotecas móviles cada 15 días visitarán una zona de los ayuntamientos diferente.

En su primer acercamiento, A Furgoteca se asentará en la capitalidad municipal, lugar donde se celebran ferias y mercados y se encuentran las residencias, pabellones de deportes o centros socioculturales. Al cabo de dos semanas volverá al municipio, aunque, en esta ocasión, realizará un recorrido por las aldeas y parroquias del ayuntamiento en las que se ofrecerá un servicio personalizado frente a las puertas de los vecinos.

El responsable de cultura expresó que esta medida es un avance en el propósito de "garantir o acceso á cultura a todos os galegos", así como extender las bibliotecas a todo el territorio. El servicio proporcionará películas, música o juegos así como publicaciones como revistas y periódicos. Asimismo, tendrá conexión a Internet, equipos informáticos portátiles e impresora.