A Biblia Kennicott, obra mestra da ilustración medieval, xa se atopa no Museo Gaiás

O Museo Gaiás conta xa nas súas instalacións coa Biblia Kennicott, unha das xoias da ilustración medieval e un dos manuscritos hebreos máis valiosos e fermosos do mundo e que foi creada na Coruña no século XV.

Esta obra, custodiada nas Bibliotecas Bodlein da Universidade de Oxford, representa a proba máis importante da presenza xudía en Galicia na Baixa Idade Media e formará parte da mostra Galicia, un relato no mundo.

