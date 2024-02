Berta Dávila: "Nas novelas podo contar todo o que me interesa dicir"

Un eclipse de sol puede sacar a la luz las sombras de dos parejas de hermanas. Zonas oscuras donde asoman emociones como el duelo, la pertenencia a un lugar, los conflictos vitales o también los vínculos familiares. Berta Dávila vuelve a rescatar para el papel las prisiones vitales de sus personajes en una nueva novela, A ferida imaxinaria, de Xerais.

Una ficción, que salió publicada en gallego, catalán y castellano y que fue presentada este miércoles, en la librería Trama, de Lugo, durante una conversación, mano a mano, de la autora con otra escritora, Cecilia Santomé.

"A ferida imaxinaria conta a historia dunhas personaxes que están á espera dun eclipse de sol que se vai producir e no que aparecerán as zonas de sombra destes. É unha novela na que as protagonistas buscan atopar a esperanza e o consolo", comenta Berta Dávila de su ya quinta novela.

La cotidianeidad y los conflictos vitales del día a día vuelven a salir a la luz en A ferida imaxinaria, igual que en el resto de textos narrativos de Berta Dávila, una temática que retorna, una vez más, en la obra de esta escritora de Santiago.

"Esta é unha novela de ficción, de personaxe. Unha novela intimista, que conta as prisións vitais das personaxes, dos distintos conflitos que teñen e como os atravesan", apunta la autora.

Algo que no es nuevo en la obra de Berta Dávila que, en cambio, afronta esta última novela como "un reto narrativo" que se hace realidad en torno a una nueva estructura.

"A ferida imaxinaria supuxo avanzar en cuestións como, por exemplo, a de escribir sobre personaxes secundarios, indagar nos diálogos directos e construír unha novela estruturada en torno a varias historias", comenta la escritora.

Berta Dávila tiene la fortuna de vivir de su obra literaria y también de un pequeño sello editorial, Rodolfo e Priscila.

Aunque se adentró en su faceta literaria a través de la poesía, la autora compostelana se considera ahora, sobre todo, novelista. De hecho, lleva ya siete novelas de adultos publicadas y cinco de literatura infantil y juvenil.

"O camiño foime levando a centrarme na novela. Un xénero no que me sinto cómoda, no que podo contar todo o que me interesa dicir a través da literatura", confiesa la escritora.