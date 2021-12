Berta Dávila e Ledicia Costas, as autoras á fronte da literatura galega

A maternidade edulcorada e os vínculos, a ausencia tras o suicidio e a importancia da amizade. Estas son as temáticas recoñecidas cos tres premios outorgados onte pola editorial Xerais a novela, literatura xuvenil e infantil, respectivamente. Tras estas ideas agochábanse nomes recoñecidos.

A compostelá Berta Dávila recibía dunha mesma sentada o Xerais de novela e o Jules Verne e a viguesa Ledicia Costas acadaba o Merlín de literatura infantil.

Dávila presentou ao certame de Xerais o borrador dunha novela baixo o lema Seres queridos, a historia dunha nai de novo embarazada que decide abortar e reflexionar, unha "loita contra o discurso edulcorado do amor maternal", en verbas da súa autora.

"Este libro reescribino enteiro máis dunha vez. Foi arduo. Non sabía se podería acabalo algunha vez. Estou contenta porque é un traballo honesto. É suficiente con iso", comenta Dávila.

En Os seres queridos, a autora reconfigura "os vínculos" ao mesmo tempo que afonda neses outros pensamentos que acompañan ao proceso da maternidade ou a interrupción da mesma, reflexións sobre "a culpa, o arrepentimento, a aliñación ou dúbida cara o fillo".

"As maternidades son controvertidas pero eu só escribo do que me importa. Nesta novela poño a literatura por diante do propio. Os seres queridos é unha historia para decatarse dos vínculos establecidos, do loito da muller e da amizade", argumenta Berta Dávila.

Nesta mesma edición, a autora de Carrusel foi quen de alzarse con outro galardón, o Jules Verne á mellor obra de literatura xuvenil. Fíxoo baixo un borrador co lema Elefantes, aínda que a novela titúlase Un elefante na sala de estar.

"Este é un relato sobre o loito no que a protagonista non está, é ausencia, e que se crea coas voces do resto de personaxes que a trataron", explica Dávila.

Berta Dávila: "As maternidades son controvertidas pero eu só escribo do que me importa. A literatura vai por diante do propio"

Aínda que nun primeiro intre o suicidio e a temática xuvenil non parezan casar moito, a autora defende que este "é un tema de sempre e afondar nesa ferida a través da literatura é interesante".

"Hai moitas casas nas que o suicidio está dentro do armario", explica Dávila, quen se achegou oficialmente por vez primeira ao público mozo. Aínda que, recoñece, ensaiou "con moitas novelas xuvenís fallidas antes".

"Escribo desde lugares incómodos e recibo unha onda expansiva diso. Non quería traizoar á elevada calidade que hai na tradición literaria xuvenil en Galicia", recoñece a autora compostelá, que considera este proxecto como un reto do que resume: "Gustoume moito facelo".

Dávila acompañou a entrevista cun café, tomou o seu tempo para respostar e non dubidou nas súas palabras. Dous recoñecementos máis para unha das voces que latexan con máis intesidade na literatura galega actual.

Pola súa parte, Ledicia Costas só puido entrar pola porta da casa antes de descolgar o teléfono. Atopou o único momento do día no que respostar as felicitacións por conseguir de novo o premio Merlín de literatura infantil.

O neno de lume era o lema co que Costas presentou o borrador da súa novela e que definitivamente se chamará así.

"Paseino de marabilla escribindo este libro. Unha auténtica gozada. Tiña moitas ganas de facer un conto de fadas como os que eu lin de pequena, máis clásico. Entón deixei que fluíse", explica Costas.

A súa é a historia dun cativo que "naceu con Luminaria, unha chama sobre o ombreiro dereito que só el ve e coa que fala". Sendo un bebé, foi abandoado nunha cesta xunto a unha mensaxe: "Lévenme máis alá da néboa. Busquen a casa das tres irmás e díganlles que son o neno de lume".

Ledicia Costas: "Tiña moitas ganas de facer un conto de fadas como os que eu lin de pequena, máis clásico. Entón deixei que fluíse"

Costas sorpréndese ao saber que o humor latente na súa escrita foi un dos factores determinantes. "Nin tan sequera o pensei conscientemente e agora que tomei conciencia deso, o certo é que ten humor". Para ela, falarlle ao público infantil sae "de xeito natural".

O máis importante nesta obra, segundo comenta a propia autora, é "a amizade e como se relacionan os nenos e nenas para lograla".

O neno de lume localízase temporalmente no pasado, 200 anos atrás, e por iso a viguesa quixo facer especial fincapé "na desigualdade, na dificultade para vivir e na fame, con coherencia a ese período da historia".

Cando a escritora rematou este proxecto asaltárona as dúbidas. "'Que vou facer contigo?', dicíalle ao libro. Pouseino, tiña dúbidas, facía moito que non me presentaba a un concurso de literatura galega".

Entón botou contas do anterior premio Merlín de literatura infantil, que foi en 2014 con Escarlatina, a cociñeira defunta, e quixo tentar a sorte. "Vai, voa ata outro niño e a ver que tal te acollen", díxolle Costas ao borrador.

Co fallo emitido onte polo xurado, a literatura galega confirma que goza de saúde e á fronte ten dúas autoras cunha visión única.

Números e letras para entender os premios Xerais

Nesta edición dos premios Xerais foi preciso calcular e engadir números ás letras. Ledicia Costas gaña o seu segundo Merlín tras deixar pasar os anos necesarios para iso. Pola súa parte, Berta Dávila logra dous galardóns nunha mesma entrega, algo que só ocorreu anteriormente nunha ocasión. Foi en 2009 e aconteceulle a Rosa Aneiros con Ás de bolboreta e Sol de inverno. Cada un dos galardóns entregados leva adxunto unha dotación que ascende a 10.000 euros.

Darío Xohan Cabana

O finado Darío Xohan Cabana é o único escritor laureado en dúas ocasións co Xerais de novela, grazas ás obras Galván en Saor (1989) e O cervo na torre (1994).