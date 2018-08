Beatriz O'Shea presenta su primera novela en la Casa das Letras ribadense

La Casa das Letras de Ribadeo acoge el jueves la presentación de la novela La sonata sin nombre de la autora española Beatriz O'Shea. El acto será a las ocho y media de la tarde y el escritor Gonzalo Moure será el encargado de presentar el libro junto a la propia escritora.

La sonata sin nombre se publicó el pasado mes de abril bajo el sello Grandes Novelas de la editorial Ediciones B y la ópera prima de O'Shea ha tenido una fenomenal acogida por parte de los lectores. "Hasta esta novela solo había escrito sobre cosas personales, algunos poemas y relatos cortos", afirma la propia autora.

La idea de realizar la presentación en Ribadeo surgió de la propia escritora, ya que "he veraneado en Figueras (Castropol) desde mi infancia y también en Ribadeo. Tengo a toda mi familia y seres queridos aquí, y pese a que me trasladé a vivir a la ciudad de México hace tres años y medio, vuelvo cada verano", reconoce la escritora nobel.

Gonzalo Moure será el encargado de realizar el prólogo del libro, por expreso deseo de la novelista. "Gonzalo es un gran escritor y amigo. Recibió el premio Cervantes Chico en 2017 y además vive en Figueras, así que, quien mejor", admite la autora.

Tuve a mis hijos y en ese espacio de tiempo no pude escribir, así que ahora que ya han crecido, me propuse finalizarla

Tras abandonar un puesto en el departamento de Recursos Humanos de una empresa para seguir a su marido en su nuevo destino profesional, esta licenciada en Psicología concluyó una idea que había surgido en su mente seis años atrás. "Tuve a mis hijos y en ese espacio de tiempo no pude escribir, así que ahora que ya han crecido, me propuse finalizarla", dice la escritora española, que no tuvo la más mínima duda en hacer llegar su obra a una de las editoriales más relevantes del país.

"No tengo agente literario, así que cuando la finalicé la envíe por correo a Ediciones B, que pertenece a la firma Mondadori, y la sorpresa fue muy grande porque les gustó mi historia y me preguntaron si estaba dispuesta a publicarla. No lo hubiera pensado ni en mis mejores sueños", matiza Beatriz O'Shea.

SINÓPSIS. La narración aúna historia, intriga y sentimientos imposibles entre un hombre y una mujer en la España de postguerra. Catalina es una joven de la alta sociedad madrileña, y Andrei, un carismático violinista de origen rumano. La relación, que surge entre ambos en 1953, quedará interrumpida cuando el músico tenga que huir repentinamente del territorio español.

Más de 50 años después, la marquesa de Lezma, gran amiga de Catalina, contactará con una joven periodista para que la ayude a desentrañar un secreto relacionado con el testamento de esta. A través del relato de la marquesa y de sus propias investigaciones, la periodista esclarecerá una historia que salta de los años de la posguerra a la actualidad, y enlaza una trama de intriga y espionaje con una emocionante historia de amor imposible.

La primera obra de O'Shea ha abierto una trayectoria literaria que tendrá continuación en un futuro próximo, puesto que la autora ya piensa en nuevos proyectos sobre el papel en blanco. "Tengo la menta puesta en una nueva historia. Será otra novela".