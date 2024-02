Bayona arrasa con 'La sociedad de la nieve' en los Goya más pop

Los Goya fueron un monólogo: el de La sociedad de la nieve, que no encontró rival ni en las categorías técnicas ni en las artísticas pese a que 20.000 especies de abeja contaba con 15 nominaciones. Sin embargo, una hora después de haber empezado la gala más pop que se recuerda la película de Jota (J.A. Bayona) ya había acumulados nueve cabezones por esta historia basada en hechos reales: el accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en los Andes en 1972.

Y la historia no había terminado ahí. Faltaba la traca final de mejor película, que entregó Pedro Almódovar en un relevo de maestro a maestro, y mejor director, que recibió un lacrimógeno Bayona, que reivindicó que su "casa" es el "cine español". En plena exaltación de felicidad, argumentó que estaba "feliz" y que "todos juntos podemos conseguirlo todo". Él solito ya hace milagros, aunque las películas más premiadas de los Goya sigan siendo Mar adentro, con 14 cabezones, y Ay Carmela, con trece.

J.A. Bayona, sobre 'La sociedad de la nieve'

"Estuve diez años escuchando que esta película no se podía hacer, y se equivocaron"

El director barcelonés explicó que, no obstante, llevar a cabo La sociedad de la nieve fue un sueño que le costó estar "diez años escuchando que esta película no se podía hacer, y se equivocaron". Recordó el laureado cineasta que el filme que ayer mereció doce Goya se lo dedicaba al "público", que contabilizó en "150 millones de espectadores en todo el mundo".

El soliloquio quedó solo interrumpido por premios como el de un emocionado José Coronado, que se llevó el segundo Goya de su carrera tras el de No habrá paz para los malvados por Cerrar los ojos, el regreso al cine de Víctor Erice tras 30 años de silencio.

El galán del cine español sacó una sonrisa al auditorio con el final de su discurso dirigido a sus compañeros nominados, y evidentemente no premiados: "Ánimo, sois más jóvenes y tenéis más tiempo".

Unos premios de interpretación, que salvo el de actor revelación que fue para Matías Recalt (Roberto, en La sociedad de la nieve), recayeron en David Verdaguer por su magistral recreación de Eugenio en Saben aquell o Malena Alterio en Que nadie duerma, impidiendo a la gallega María Vázquez levantar el Goya por Matria.

En la fiesta del cine español solo faltaba el reconocimiento a Anne Gabarain por 20.000 especies de abejas, una película que aspiraba a más y se tuvo que conformar con galardones como el de mejor directora novel para Estíbaliz Urresola o mejor guion original.

Fueron unos Goya esquivos para Galicia, que acumulaba nueve nominaciones y solo dos se materializaron: Janet Novás, a la mejor actriz revelación por O corno y To bird or not to bird, el corto de animación dirigido por el coruñés Martín Romero y producido por Iván Miñambres y Chelo Loureiro, que subía al escenario por tercer año consecutivo tras los triunfos de Valentina y Unicorn Wars.

Romero, formado en Gráfica Publicitaria en la Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón de Lugo, fue escueto en su discurso pero no se olvidó de enviar un saludo "a todos los amigos que están viendo la gala desde casa".

La historia, explicó en un entrevista a Marta Sánchez Gento en El Progreso hace solo unas semanas, busca realizar una crítica al "capitalismo feroz en el que a veces estamos inmersos". Para ello, Romero utiliza con maestría el humor negro: "El corto es mudo pero, sin hablar, habla mucho", sostiene. También el título, con su tono humorístico, "invita a la reflexión" por su similitud con el famoso "to be or not to be (ser o no ser)" de Shakespeare.

Mientras, Janet Novás, bailarina de O Porriño, espectacular de rojo, dio un discurso con la voz temblorosa y que empezó y terminó en gallego. Después citar una retahíla de personas, sintetizó la dedicatoria del Goya para "todas as avoas, todas elas".

Fueron los Goya una noche en las que hubo homenajes musicales a Concha Velasco o María Jiménez, fallecidas el pasado año.

No faltó tampoco el tributo a Almodóvar por los 25 años de Todo sobre mi madre, que reunió sobre el escenario a Almodóvar con Cecilia Roth, Penélope Cruz, Antonia San Juan y Marisa Paredes. Y Los Javis, los presentadores con Ana Belén.

Premios Goya 2024

Mejor película

La sociedad de la nieve

Mejor dirección

J.A. Bayona (La sociedad de la nieve)

Mejor actor de reparto

David Verdaguer (Saben aquell)

Mejor actriz de reparto

Malena Alterio (Que nadie duerma)

Mejor guion original

Estibaliz Urresola (20.000 especies de abejas)

Mejor guion adaptado

Pablo Berger (Robot dreams)

Mejor dirección novel

Estíbaliz Urresola (20.000 especies de abejas)

Actor de reparto

José Coronado (Cerrar los ojos)

Actriz de reparto

Anne Gabarain (20.000 especies de abejas)

Actor revelación

Matías Recalt (La sociedad de la nieve)

Actriz revelación

Janet Novás (O corno)

Película de animación

Robot Dreams, de P. Berger

Mejor documental

Mientras seas tú, de Claudia Pinto Emperador

Cortometraje de ficción

Aunque es de noche

Cortometraje de animación

To bird or not to bird, de Martín Romero

Cortometraje documental

Ava, de Mabel Lozano

Efectos especiales

Pau Costa, Félix Bergés y Laura Castro (La sociedad de la nieve)

Maquillaje y Peluquería

Ana y Belén López Puigcerver, y Montse Ribé (La sociedad de la nieve)

Dirección de arte

Alain Bainée (La sociedad de la nieve)

Sonido

Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts (La sociedad de la nieve)

Música original

Michael Giacchino (La sociedad de la nieve)

Canción original

Rigoberta Bandini (Yo solo quiero amor)

Diseño de Vestuario

Julio Suárez (La sociedad de la nieve)

Dirección de Producción

Margarita Huguet (La sociedad de la nieve)

Fotografía

Pedro Luque (La sociedad de la nieve)

Montaje

Andrés Gil y Jaume Martí (La sociedad de la nieve)

Película europea

Anatomía de una caída

Película Iberoamericana

La memoria infinita (Chile)

Goya Internacional

Sigourney Weaver

Goya de Honor

Juan Mariné