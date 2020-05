A banda bosnia Dubioza Kolektiv presume de 'licor café' desde o confinamento

Dubioza Kolektiv non se olvida de Galicia nin en plena pandemia mundial. A banda orixinaria de Bosnia e Hercegovina, habitual da escena festivaleira galega e moi querida polo público da comunidade, está a seguir a estela doutros artistas e aproveita os días de confinamento para crear novo contido e ofrecelo aos seus seguidores.

O grupo lanzou a través da súa canle de Youtube o Dubioza Kolektiv Quarantine Show, cunha selección de versións feitas desde a casa de cancións do seu repertorio. E a banda bosnia decidiu que non podía faltar o clásico de Lamatumbá Licor do negro café.

Dubioza, que presenta unha fusión estilos como o ska e o hip hop cun marcado acento balcánico, adoita a deleitar ao público galego con algún tema nacional, como o mencionado Licor café, que desta volta foi emitido dentro do seu espectáculo da corentena.