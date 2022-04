Bad Bunny será el primer protagonista latino de una película de Marvel

Bad Bunny será el protagonista de El muerto, la nueva película del universo de superhéroes de Marvel, que se estrenará en cines en enero de 2024, ha anunciado Sony en Twitter. De esta forma, Bad Buny será el primer actor latino en protagonizar una película de acción de Marvel, ya que sí ha habido un Spiderman latino en la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018).

El cantante puertorriqueño hizo además una breve aparición en la Cinema Con, que se celebra en Las Vegas, para anunciar esta nueva adaptación de un superhéroe de la factoría Marvel.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7