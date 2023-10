Pilar Eyre: "En el Ateneo de Monforte tuve mis primeros amores adolescentes"

Asegura que si volviese a empezar, repetiría como periodista y escritora. Pilar Eyre es conocida por su participación, como cronista social, en varios programas televisivos y también como una de las periodistas que más seguimiento hizo de la Familia Real. Pero, a lo largo de su carrera, también colaboró con La Vanguardia, Interviú, El Mundo y El Periódico de Catalunya, aparte de escribir veintitrés libros y ser finalista del premio Planeta en 2014, con la novela Mi color favorito es verte.

Ahora, a sus 72 años, dice que no hay quien la pare tras descubrir un nuevo medio de comunicación —su propio canal de YouTube, donde tiene miles de seguidores— y publicar otra novela más.

Viene a Monforte a presentar su último libro, De amor y de guerra, publicado por la editorial Planeta. ¿Qué la trae por aquí?

Contactó conmigo la librería Agrasar y me hizo mucha ilusión. Escribí veintitrés libros y esta es la primera vez que presento uno de ellos en Monforte. La familia de mi padre era monfortina y yo pasé muchos veranos allí. Tengo muchos recuerdos... La presentación del libro será en el Ateneo Casino y ahí tuve mis primeros amores de adolescente y todavía tenemos nuestra casa, que pertenece a todos los primos, encima del salto de Belesar. Es el pazo de Fragua, en la parroquia de Buxán, que queda más cerca de Chantada que de Monforte. Pero, vamos, mis abuelos eran monfortinos. Mi abuelo paterno [Francisco] era juez y mi padre [Vicente], pintor. Mi abuelo fue destinado a Barcelona y mi padre nació en Ponte Caldelas, pero toda la vida se sintió de Monforte.

¿Tiene todavía familia en la ciudad del Cabe?

La casa todavía nos pertenece y mis primos continúan yendo por allí, por el pazo. Algo de familia tengo, pero muy lejana ya.

Cuéntenos de qué va el libro.

Es una historia de amor pasional, fraternal y de complicidad. Podemos decir que el amor es la columna vertebral del libro, en un tiempo de guerra y desesperanza. Se habla de la Guerra Civil y del exilio. Es la historia de amor de Román y Beatriz, una pareja que se casa por lo civil en un juzgado y que, tras estallar la guerra, él se tiene que marchar al exilio y allí se enamora de una mujer comunista que colabora con la Resistencia. Con el paso de los años, este hombre decide volver a España y llega a un país que no conoce y se encuentra con una mujer, Beatriz, a la que no recuerda.

Prácticamente nos contó ya todo.

No, ¡qué va! Hay un montón de historias que se entrecruzan.

¿La historia tiene algo de verdad?

Siempre hay algo de verdad. En este caso, el punto de partida para escribir la novela fue una historia que me contó un amigo mío de un estudiante de Ingeniería que también tuvo que marcharse al exilio y que dejó a su mujer. Medio falsificó un certificado de defunción y se marchó a vivir a solo 50 kilómetros de la frontera sin que lo supiese la familia. Cuando, tras su regreso a España, se le preguntó por qué no dio señales de vida durante años, el hombre meneó la cabeza. Esta historia me impresionó y pensé: "Aquí hay una novela". Comencé a preguntarme qué se le pasaría a este hombre por su cabeza todos estos años. Así que empecé a documentarme sobre la Guerra Civil y comencé a escribir esta novela, donde también hay mucho de mi memoria familiar.

¿Su familia fue víctima también de la guerra?

Mi familia era muy de derechas, tanto por parte de padre como de madre. Mi padre era falangista y, como vivíamos en Barcelona, en Zona Roja, fue prisionero de guerra en la cárcel Modelo. Durante tres años todas las mañanas esperaba que lo fusilasen porque fue condenado a muerte dos veces, pero se salvó. Sin embargo, ese sufrimiento quedó reflejado en mí y en mi obra. Por otra parte, mi tío materno murió en la División Azul y dicen que está enterrado en Stalingrado, en Rusia. Yo fui muy de derechas también hasta que entré en la universidad y tomé conciencia política de muchas cosas.

"No creo que el rey Juan Carlos vuelva a vivir en España"

La política española se está radicalizando entre izquierdas y derechas. ¿Opina, como algunos, que se podría llegar a una segunda Guerra Civil?

No soy analista política y no quiero inmiscuirme en un terreno que no es el mío, pero no creo que esté en el ánimo de ningún partido llegar hasta ese punto. Las diferencias ideológicas deben resolverse en el Congreso.

Durante su carrera, tuvo oportunidad de seguir los avatares de la Familia Real. ¿Cree que el rey Juan Carlos recuperará la confianza de los españoles tras los cargos de los que fue acusado por la Justicia?

Al contrario. Ahora estamos en la punta del iceberg y, a medida que se sepan más cosas, la decepción será mayor. Lo que no creo es que don Juan Carlos vuelva a vivir en España.

¿Piensa que los escándalos del Rey emérito pueden acabar con la monarquía en España?

Hubo un momento en que pensé que sí y que sería de una forma irreversible. La Corona estaba muy tocada, especialmente al principio del reinado de Felipe, pero los Borbones tienen una capacidad de supervivencia increíble. Otro debate sería si interesa que haya reyes o no en España. La verdad es que los Reyes lo están haciendo bien y, por lo que se ve, Leonor está recibiendo una gran educación para ser la futura reina y la imagen que está dando es muy buena.

Tras tantos años de carrera, ¿cómo se encuentra mejor: en su faceta de novelista o de cronista de prensa rosa?

No sé qué es ser cronista de prensa rosa. Creo que los periodistas somos los historiadores del presente. Yo trabajé en todo tipo de periódicos, mi carrera fue más amplia, no solo me dediqué a la crónica social. Por lo demás, me gustan ambas facetas: la de periodista y la de escritora también.

Si volviese a empezar, ¿volvería a ser periodista de nuevo?

Por supuesto. Me encanta, me divierto siendo periodista. Cuando echo la vista atrás, veo que mi carrera como periodista fue recompensada y todavía tengo mucha guerra por delante en varios frentes.

¿En cuáles?

Pues tengo un canal de YouTube con 100.000 espectadores y hago colaboraciones en Onda Cero, en el programa de Julia Otero, y también en la revista Lecturas, además de seguir escribiendo libros como este.